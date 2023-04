Bruna Vilamala renueva con el Barça hasta 2026

La canterana firmó la extensión de su contrato con el club azulgrana por tres temporadas más Con la de Bruna se cierra el capítulo de renovaciones de esta temporada y todas las fichas para la próxima quedan ocupadas

Bruna Vilamala vestirá la camiseta del Barça hasta, como mínimo, tres temporadas más. Después de que las negociaciones se alargasen un poco más de lo esperado, la canterana firmó la extensión de su vínculo con el club azulgrana por tres campañas más.

“Llevo aquí media vida y estoy muy contenta de poder renovar tres años más. La Masia me lo ha dado todo, me ha visto crecer como persona y como futbolista. Para mí son las mejores jugadoras del mundo y es un privilegio compartir vestuario con ellas, soy muy feliz de poder hacerlo. Me moría de ganas de volver porque veía que todo se impulsaba muchísimo. Cuando estás jugando se disfruta mucho más”, aseguró Bruna Vilamala en el acto de renovación.

Bruna Vilamala habló sobre cómo se siente en el vestuario del Barça | FCB

Fichas completas

Con la de Bruna, se pone punto y final así al capítulo de renovaciones de este año. Todas las futbolistas con contrato hasta el 30 de junio de 2023 han pasado por los despachos para sellar su continuidad: Jana Fernàndez, Caroline Graham Hansen, Ingrid Engen, Fridolina Rolfö, Irene Paredes, Claudia Pina, Cata Coll y, ahora, Bruna.

Así las cosas, las 24 fichas de las que dispone el Barça para la próxima temporada quedarán completas. Eso significa que para que haya fichajes, tendrá que salir alguien, ya sea en forma de venta, cesión o rescisión pactada.