Hegerberg sí interesa al Barça, pero no a cualquier precio

En el club azulgrana priorizan las renovaciones del próximo año y solo aprovecharán, si surgen, oportunidades de mercado para fichar SPORT puede confirmar que hubo conversaciones con el entorno de la noruega antes de la final de Turín

El FC Barcelona tiene claro que para mantenerse en lo más alto de la cima tiene que tener a las mejores jugadoras. Lo ha demostrado con las altas y bajas en los últimos mercados de fichajes y la apuesta por las jóvenes promesas. Ada Hegerberg, del Olympique de Lyon, es sin duda una de las mejores futbolistas del panorama europeo y SPORT puede confirmar el interés del club azulgrana por la noruega que publica MARCA este miércoles. Pero con algunos matices.

Esta fijación se remonta a los días previos a la final de la Champions de 2019 en Budapest. Ya informó entonces este medio que el Barça llegó a tantear la posibilidad de incorporar a Hegerberg como el fichaje estrella del potente proyecto que tenía en manos. El club azulgrana había invertido en condiciones e infraestructuras y buscaba una estrella con experiencia en las grandes competiciones.

Sin embargo, todo se quedó en un simple interés por una de las partes, pues se trataba de una operación complicada desde el punto de vista económico, aunque puso de manifiesto la voluntad del Barça de seguir mejorando su equipo año a año para tratar de convertirlo en una referencia mundial.

Ada Hegerberg sí interesa al Barça | SPORT

Conversaciones antes y después de Turín

En apenas dos años el club azulgrana dio un enorme salto de calidad para entrar en la élite europea del fútbol femenino y se convirtió en un gran atractivo para jugadoras de clase mundial.

Y, después de que Hegerberg superase con éxito un largo periodo de lesiones, volvió a ponerse su sobre la mesa. Con un cambio con respecto a 2019: la futbolista y su entorno lo veían, por primera vez, como una posibilidad real.

Lo hablaron varias veces durante el año pasado y se produjo un encuentro entre ambas partes antes de la final de Turín, según pudo saber SPORT. Después de la gran actuación de la noruega en la final del año pasado, este interés fue en aumento por parte del Barça.

Prioridad: las renovaciones del próximo año

No obstante, la delicada situación económica que atraviesa la entidad azulgrana hace que sea muy difícil incorporar a la noruega en el próximo mercado de fichajes. El Barça prioriza las renovaciones del año que viene -hasta 14 jugadoras de la plantilla terminan contrato en junio de 2024; Alexia, Mapi León, Patri Guijarro y Mariona, entre ellas- y su estrategia pasa por centrar sus esfuerzos en eso, fichar jóvenes talentos para su fútbol base y aprovechar, si surgen, oportunidades de mercado.

Y el caso de Ada Hegerberg no estaría, por ahora, entre estas tres opciones. El contrato de la noruega con el Lyon termina también en junio del próximo año y el club francés pediría una elevada cantidad por dejarla salir antes. Además, el Barça no puede competir contra otros equipos que podrían garantizarle un sueldo acorde a sus expectativas económicas. No es una operación del todo imposible pero, dadas las circunstancias, supondría un gran esfuerzo que a día de hoy no se contempla hacer.