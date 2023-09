El Barça quiere poner velocidad de crucero

El equipo de Giráldez retoma la Liga F tras el parón con el objetivo de lograr un pleno en la maratón de partidos que les esperan estas semanas El técnico advirtió del peligro del Sporting de Huelva, que con muy poco es capaz de crear problemas

El Barça femenino vuelve mañana a la Liga F después del parón de selecciones con el reto de firmar su segundo triunfo de la temporada y empezar a coger velocidad de crucero en un calendario que en este mes de octubre no da tregua a ningún equipo.

El jueves se recupera la primera jornada, que no se jugó por la huelga, en la que el Barça recibirá al Valencia en el Johan Cruyff. El domingo 8 de octubre espera la Real Sociedad. Serán tres partidos en siete días. Y en la jornada 5 las azulgrana visitarán el campo del Atlético de Madrid justo antes de acabar este octubre tan exigente contra el Granada en casa.

Por eso es tan importante ganar mañana al Sporting de Huelva (19:00 horas) en el Nuevo Colombino, con capacidad para más de 20.000 personas, en el que, a priori, debería ser uno de los partidos más asequibles de los que jugarán este mes.

Empezó la temporada con derrota, ante el Granadilla de Tenerife (2-0) pero el equipo andaluz, que es un histórico de la categoría, ha cambiado muchas caras este verano (8 fichajes) y es un equipo peligroso.

Jonatan Giráldez, de hecho, no se fía ni un pelo. "Son un equipo muy ordenado, tienen mucho potencial en el juego directo y a balón parado. No crean demasiadas ocasiones de gol pero pese a esta poca capacidad de creación te generan peligro”, aseguró el técnico azulgrana. La clave para no sufrir, según Giráldez, será ofrecer la mejor versión y no conceder faltas cerca del área ni saques de esquina.

Pidió máxima concentración a su equipo en el regreso a la competición doméstica y se felicitó porque el equipo ha entrenado “bien” esta semana. “Hemos de volver con buenas sensaciones, estamos camino de crecer y afrontamos los partidos con el reto de ganarlos todos”, dijo. Teniendo en cuenta el calendario, Giráldez hará algunos cambios en el equipo.

“Son semanas importantes y tenemos algunas jugadoras que no están al cien por cien. En cuatro días tenemos otro partido pero tenemos una plantilla larga y de calidad así que habrá rotaciones”.

Es el primer partido que el Barça jugará después del adiós del director deportivo, Markel Zubizarreta. Un golpe para la sección y por ese motivo el viernes el presidente Joan Laporta quiso tranquilizar a las jugadoras explicándoles que ya están buscando a un sustituto y que la confianza y la implicación con el proyecto de la sección es total y absoluto.