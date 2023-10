Alexia, sobre el récord goleador: "No me acordaba, pero es un orgullo"

La capitana del Barça restó importancia a su logro individual ante el Atlético de Madrid: "Estoy contenta sobre todo por los tres puntos" Aun así, la futbolista de Mollet reconoció que es un "privilegio" superar a Jenni Hermoso

Después de convertirse en la máxima goleadora histórica del FC Barcelona con su trascendental tanto al Atlético de Madrid, que valió tres puntos vitales para el equipo de Jonatan Giráldez, Alexia Putellas atendió a ‘DAZN’ y aseguró que no se acordaba que tenía en su mano la posibilidad de superar a Jenni Hermoso. Aunque reconoció que para ella es un “privilegio” y un “orgullo” el récord logrado, le restó importancia. “Estoy contenta sobre todo por los tres puntos”, remarcó.

“Realmente no me acordaba. Es un privilegio, un orgullo, superar a mi compañera Jenni. Fue un privilegio jugar con ella, pero estoy contenta sobre todo por los tres puntos en un campo muy difícil”, ha declarado Alexia. “El Atlético va a perder pocos puntos en su campo. Es un equipo al que le pueden ir mejor o peor las cosas, pero siempre compite. No hemos estado precisas ni brillantes, pero podríamos haber marcado algún gol más tras ajustar un par de cosas que nos ha dicho el míster”, ha añadido.

Sobre su adaptación a la demarcación de falso ‘9’, la futbolista de Mollet del Vallès ha explicado que está en fase de aprendizaje. “Es un cambio evidente y vengo de un año sin jugar, pero ya lo dije, por mí no será. Quiero aportar al equipo, conseguir todos los títulos este año. Mucho vídeo, sesión individual de aprender… La posición de interior la domino, ya la dominaba, y aprender una nueva posición me va a hacer mejor”, ha analizado.