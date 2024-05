Aitana: "Estamos con ganas de demostrar el equipo que somos"

Aitana Bonmatí transmitió convicción en la rueda de prensa previa a la final de la Champions League ante el Olympique Lyon (18.00 horas). "El Lyon tiene un gran palmarés y hay que respetarlo, pero somos las actuales campeonas" señaló una Aitana que, al igual que su técnico, Jonatan Giráldez, no cree que el pasado condicione el partido: "No haber ganado al Lyon es una motivación, pero no me gusta hablar del pasado, porque no tiene porqué repetirse. Veo como entrenamos y la mentalidad de mis compañeros y va a ser un gran día, porque sin la mentalidad ganadora y ambiciosa que tenemos no estaríamos donde estamos".

La centrocampista blaugrana concluyó: "Estamos con muchas ganas de que ruede el balón. Es el día más importante del año y estamos con ganas de demostrar el equipo que somos". Más, teniendo en cuenta la movilización de la afición, que llenará San Mamés en un número cercano a las 40.000 personas: "Nos llega que vienen muchos culés, lo que hace que sea un orgullo formar parte de este club. La afición es la jugadora número 12, una jugadora que necesitamos para sacar adelante los partidos".

Es el día más importante del año

Aitana se mostró ilusionada con la final: "Somos futbolistas para vivir días como este". Y señaló que están preparadas para cualquier escenario que se produzca en la final: "La experiencia te permite afrontar las adversidades. Hace años empezábamos perdiendo y nos era difícil de afrontar. Ahora ya hemos remontado una final contra el Wolfsburgo y una semifinal contra el Chelsea. Sabemos que es mejor no encajar pronto, porque eso te hace ir a remolque, pero también sabemos que no pasa nada".

Un discurso al que se sumó Caroline Graham: "Cuando pasas situaciones difíciles, aprendes como equipo. Y hemos aprendido de esas dos finales perdidas. Estamos más preparadas, porque hemos vivido esta situación muchas veces y tenemos muchas ganas de afrontar el partido y luchar por el título".