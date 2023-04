Sergi Arranz dice adiós

El delantero 'quadribarrat' cuelga las botas a los 33 años "Es difícil dejar de hacer una cosa que has hecho toda la vida"

Sergi Arranz, actual delantero de la UE Sant Andreu, comunicó la mañana del 18 de abril a través de sus redes sociales que al finalizar la presente temporada no seguirá siendo futbolista. Crecido y formado en la base de la UE Figueres, natural de la ciudad, el delantero de 33 años dice adiós a la que fue su profesión durante 30 años.

Arranz, reconocido goleador del fútbol catalán, quiso agradecer en un vídeo los diferentes momentos vividos en los equipos que defendió a lo largo de toda su carrera. "Nunca habría pensado defender los escudos que he defendido", afirmó Sergi Arranz. Y, es que, el delantero de la UE Sant Andreu militó además de la ya mencionada Fundació Figueres en CF Peralada, Vilamalla FC, Palamós FC, CD Montcada, UA Horta, Cerdanyola FC, Martinenc FC, Terrassa FC, UE Olot y UE Sant Andreu.

En especial, el '9' quiso dejar unas palabras hacia su actual afición, "Sant Andreu es un club que tiene la mejor afición de toda Catalunya. Tiene ese espíritu que pocos equipos tienen, que es imparable y podemos recompensarle con el posible ascenso esta temporada", añadió.

En su adiós, Sergi Arranz también optó por agradecer tanto a su familia por el apoyo incondicional desde los tres años como a los rivales a los que se ha enfrentado. El delantero matizó que espera que todo lo que haya sucedido en el campo, en el campo, se quede.

La afición, otro agradecimiento del jugador catalán. "Recordaré a todos los aficionados de los clubes en los que he estado y me han apoyado", aseguró. Por último, también quiso reconocer el trato con todos los miembros de los staff que tuvo, desde utilleros a entrenadores. Además de dar las gracias a los excompañeros de vestuario que estuvieron al lado suyo durante tantos años. "Ha sido un placer, de todos he aprendido algo", afirmó Arranz.

En las últimas campañas como jugador, Sergi Arranz destacó por encima de los demás delanteros gracias a su olfato goleador. El anterior curso 21/22 defendiendo la camiseta de la UE Olot logró el ascenso a Segunda RFEF marcando 20 goles. Terrassa, Horta, Peralada, Martinenc y todos los equipos que ayudó con sus dianas, guardarán buen recuerdo de él.

El próximo fin de semana en el Nou Municipal de Santa Coloma frente a la FE Grama puede ser el último partido de Arranz como jugador de fútbol, en caso de lograr el ascenso. Sinó, tendría que disputar más encuentros de Play-Off antes de decir adiós.