Joan Soteras: "Me dejaré la piel en unir a todo el fútbol catalán"

"Àlex Talavera ha sido honrado y valiente al denunciar la traición sufrida" "Subies y Valls le han hecho el trabajo sucio a Isern, es su ‘modus operandi’ "

Joan Soteras, ex presidente de la Federació Catalana de Futbol, ganó las elecciones a la presidencia el pasado mes de mayo. El Tribunal Català de l'Esport (TCE), ordenó repetir la jornada de votaciones al detectar 175 votos irregulares entre las cuatro candidaturas que participaron. El próximo lunes, Joan Soteras, Juanjo Isern y Pep Palacios (Àlex Talavera no puede al no cumplir los requisitos) buscarán en las urnas los 1.220 votos.

Se le ha criticado que fijara las elecciones un lunes laborable y no un domingo...

La fijó la Comisión Electoral, no yo, pero creo que lo han hecho con sentido común. Para muchos presidentes de club ir a votar un domingo puede ser un problema si su primer equipo juega fuera de casa y a una cierta distancia. Votando el lunes todos pueden hacerlo en su delegación sin problemas.

¿Le ha dolido quedar como el ‘malo de la película’ al ser obligado a repetir elecciones?

Aunque no estuve de acuerdo, respeto la decisión del TCE. Ya está. Ahora bien...

Sí...

Lo explicó muy bien ayer el señor Pep Palacios en este diario. No es un problema del fútbol catalán, es un problema del deporte catalán en general. El registro de clubs y asociaciones de la Generalitat tarda tanto en validar los cambios de estatutos o juntas directivas que da pie a estos supuestos votos irregulares. Quiero decir que es difícil de controlar.

Los hubo...

Sí, pero no solo en mi candidatura, también en las de Isern y Talavera. Todos fuimos víctimas.

Ahora que lo cita: ¿No le parece increíble que la persona que impugnó las elecciones y quedó segundo a escasos votos de usted, no puede participar?

Hemos asistido a una verdadera película de terror.

¿Qué quiere decir?

El señor Talavera ha sido víctima de una traición urdida por dos personas: Andreu Subies y José Domingo Valls. Ellos le han hecho el trabajo sucio a Juanjo Isern. Es su ‘modus operandi’.

¿Tiene pruebas?

Claro. Le hicieron lo mismo al presidente Jordi Casals en 2010. E intentaron hacer lo mismo conmigo hace dos años, aunque los vi venir a todos y los eché de la federación, de ahí la persecución que vengo sufriendo desde entonces. Por eso aplaudo la decisión de Álex Talavera. Ha sido honrado y valiente a la hora de denunciar este juego sucio. La dimensión de la traición ha sido épica, porque le han apuñalado por la espalda diez personas que solo aspiran a recuperar el chollo que tenían en la federación.

¿Por ejemplo?

Pues mire, el señor Josep Vives tenía trabajando en la delegación de Tarragona tanto a su mujer como a su hija. Y así le podría poner docenas de ejemplos. Y todos demostrables.

Sin entrar a valorar quién tiene razón o no, ¿nadie se da cuenta de que el fútbol catalán no puede seguir así?

Estoy de acuerdo con usted. Si salgo reelegido el lunes me mantendré firme en mi compromiso de acabar con la judicialización de la FCF. Y estoy dispuesto a abrirle las puertas a gente honesta y válida que quiera trabajar por el bien del fútbol catalán. De verdad, quiero unir al fútbol catalán. Me voy a dejar la piel en ello.

Hechos...

Le recuerdo que ya hemos implantado un riguroso control en los gastos y en las contrataciones, algo que se aprobó en la última asamblea de la FCF. Cada euro que sale y entra en la federación está fiscalizado. Hemos ejercido y ejerceremos la máxima transparencia.

Por cierto, ¿qué le parece que el vicepresidente del área social del FC Barcelona, Antonio Escudero, vaya en la candidatura de Juanjo Isern?

Joan Laporta me dio su palabra de que el FCBarcelona sería escrupulosamente neutral en estas elecciones. Es obvio que no ha sido así. Aunque todo tiene su explicación, claro.

¿Qué explicación?

El hijo de Juanjo Isern trabaja en una empresa, ISL, que tiene escuelas del Barça en Estados Unidos. Una forma de influir en la renovación de ese contrato es ir de la mano de un directivo del FCBarcelona.

Esta vez no ha habido campaña electoral, por lo tanto no se ha podido hablar de programas ni de proyectos. ¿Se mantiene en lo que prometió antes de la repetición de las votaciones?

Totalmente. El fútbol catalán tiene mucho margen de mejora todavía. Poder mantener el nuevo plan de competición será clave para que así sea. Y mi compromiso de no subir cuotas a clubs y jugadores durante mi mandato sigue siendo el mismo. Hay mucho por hacer.