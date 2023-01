Joan Soteras: "Talavera e Isern quieren entrar a cualquier precio en la Federació para volver a espoliarla"

El presidente de la FCF, en una entrevista con SPORT, denuncia que los perdedores de las elecciones han manipulado el Tribunal Català de l'Esport Asegura, además, que el TCE se ha excedido en su investigación porque sólo se denunciaron 18 casos dudosos

El Tribunal Català de l'Esport ordenó repetir el acto de votación a las elecciones a la presidencia de la Federació Catalana de Futbol, que se celebraron el pasado mes de mayo. El Tribunal consideró nulos 175 votos y en consecuencia, determinó como nula la votación que dictaminó a Joan Soteras como ganador. Las nuevas elecciones están fijadas para el 13 de febrero y en una entrevista con SPORT, el presidente denuncia malas artes de los perdedores pero está convencido que si toca volver a votar se ganará otra vez la confianza de los máximos responsables de los clubes catalanes.

Habla de injerencias políticas y de que le han hecho una cacicada. Se le ve muy seguro de lo que denuncia.

Es una cacicada total y además una alcaldada. Hay injerencias políticas y manipulación del propio Tribunal Català de l'Esport (TCE). Y en este tema no me tiro a la piscina, no lo digo yo. Hay unos audios que están en fiscalía en que se dice claramente, y eso lo dice el señor Isern, que hay que hablar con el tribunal, que ya ha hablado con Joana Ortega para que hable con ellos, que ha hablado con Fede Adan, otro que está dentro del entramado político de la Generalitat, que también debe hablar con el tribunal y el señor Vallbona, un abogado que ha estado en contacto constante con el tribunal, lo llevaba él en su candidatura. Hay la denuncia hecha y me consta que fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto.

¿Cree que hay algún partido en concreto detrás de todo?

Yo diría que todos son políticos, ya no sé de qué partido son porque los partidos cambian de nombre cada día...Lo que está claro es que se habla de nombres que han estado o están dentro de la política y Juanjo (Isern) es un alto cargo de infraestructuras de la Generalitat y por el simple hecho de estar en ese puesto debería tener un poco más de respeto por la institución.

¿Tiene previsto acudir a la justicia ordinaria?

Se ha hecho un recurso de la resolución del Tribunal Catalá de l'Esport al TSJC y espero y deseo que al final salga la verdad de todo. Si el TSJC se manifiesta antes del día previsto para ir a elecciones, mejor, y si no iremos a elecciones sin ningún problema. A votar todo el mundo y a ganar. Aunque si hay que decir que el TCE está coartando el derecho a voto de los clubes catalanes.

¿Qué perjuicio hoy para los clubes que se celebren nuevas elecciones? ¿Han tenido que frenar proyectos?

Hay una serie de proyectos que se dijeron en campaña que ya se han puesto en marcha como puede ser el nuevo plan de competición para el fútbol base y estamos trabajando para que esté en funcionamiento la temporada que viene, también se ha puesto en marcha la Superliga del fútbol amateur para intentar poner orden de una vez por todas después de la Covid al desorden que había. Y otros proyectos como los partidos de la selección catalana absoluta masculina y femenina que teníamos encima de la mesa ahora los tenemos parados hasta que tengamos tranquilidad para ponerlos en marcha porque son proyectos importantes para Catalunya.

Sus dos grandes prioridades eran el nuevo plan de competición y la economía.

Más que en la economía, yo creo en el orden, la honradez y en el trabajar y sanear de una vez por todas la Federació Catalana. Lo tenemos muy encarrilado. La Federació ha pasado por momentos no demasiado buenos en los últimos años y desde que cogimos las riendas nadie puede decir que no hemos puesto orden. Estamos repartiendo más dinero que nunca entre los clubes. Y sin subir cuotas, que nunca las he subido desde que soy presidente, y en estos cuatro años tampoco lo haré. Y estamos buscando de debajo las piedras dinero para repartir entre el fútbol catalán, y lo estamos haciendo. El dinero que se recauda en la federación es para el fútbol catalán.

En los últimos años, la Federació Catalana ha estado rodeada de polémicas. ¿Cómo se le pone fin?

Yo creo que en los dos últimos años ha habido dos polémicas en la Federació. Y yo no lo llamaría polémicas. Aquí hay dos señores que quieren entrar en la Federació a cualquier precio. Dos individuos que querían ser presidentes con todo el derecho del mundo pero no ganaron, perdieron. Y entonces presentaron un recurso, que yo le llamo el discurso del mal perdedor, y con sus propias trampas han conseguido que se repitan unas elecciones. I esto es muy grave. Y no pueden estar mintiendo y diciendo falsedades como están diciendo.

A usted lo acusan de corrupción.

Nosotros lo que estamos haciendo es sacar la corrupción de la Federació Catalana. Esta corrupción venía dada antes que yo entrase en la Federació y tengo pruebas. No lo digo yo, lo dice la Audiencia Nacional en la que el señor Talavera tiene a su amo, el señor Subies, que es el corrupto número uno de la federación catalana. Está imputado en el caso 'Soule' y además estamos pendientes del juicio porque algunas cosas más pueden salir. Y este es el amo del señor Talavera. Y ahora parece que tiene un socio. Ahora Talavera ya tiene un amo, Subies, y un socio, el señor Isern. Lo que yo he hecho en la Federació es sanearla y limpiarla de la corrupción que estaba instalada.

Los señores Talavera e Isern se han juntando para las elecciones del día 13 de febrero. ¿Le preocupa que le pueda perjudicar esta unión?

Si, porque quieren la Federació a cualquier precio. Quieren entrar para volver a espoliarla como habían hecho hasta ahora. No creo que me perjudique porque los clubes no son tontos, son listos y ya se empiezan a dar cuenta de como son estos señores.

La fecha de las nuevas elecciones es el 13 de febrero, un día laborable. ¿Es inamovible?

Aquí hemos de estar todos dentro de la legalidad vigente. Hemos de ser respetuosos con la resolución del TCE y nos daban un mes para celebrar nuevos comicios. Y lo primero que hay que hacer es volver a tener la junta electoral. La resolución salió el jueves y el lunes la junta ya se reunió y fijó que habían treinta días para hacer unas nuevas elecciones. Y estos 30 días nos dan el 13 de febrero. Se podrían avanzar el 12, si.

¿No teme menos participación?

Las últimas, las del 22 de mayo, fueron en domingo pero las competiciones estaban prácticamente acabadas, quedaban cuatro partidos y en este momento tenemos 5.500 partidos semanales. Hay muchos presidentes que ese día estarán a 100 quilómetros de donde tienen que ir a votar y muchos pueden pensar que no querrán correr para ir a votar. A nosotros nos interesa que haya mucha participación y con la resolución del TCE han pedido unos requisitos que coartan el voto y afectarán a la participación. Si encima lo hacemos el domingo, todavía habrá menos.

¿Tiene constancia que de los 175 votos nulos, los implicados han empezado a solucionar el problema?

Los clubes que no estén regulares no podrán votar. Lo que si que me extraña es que se hable de 175 clubes y que nos hagan repetir las elecciones cuando el tribunal no se ha puesto en contacto con estos 175 clubes para saber qué pasó. Quién votó, quien no lo hizo. Porque además, ¿estos 175 votos fueron para mi? No. Fueron para los tres. Uno de estos es de Jordi Terés, el vicepresidente de un club de Lleida que iba con Talavera. Y otro, el de Manel Duran, otro vicepresidente, que también iba con él. Ellos están denunciando sus propias irregularidades. El TCE también ha hecho una irregularidad porque la impugnación que hizo el señor Talavera era por 18 votos y 18 clubes. Y el Tribunal, por su cuenta y riesgo, ha ido a buscar más clubes y más votos. Y no podía. Y el perjudicado soy yo, el que ganó.