El Europa ya gana fuera de casa, el Lleida Esportiu remonta y el Sant Andreu-Terrassa acaba en tablas

Los escapulados, con un triunfo de mucho oficio en su visita al Cerdanyola (1-2), siguen firmes y logran sus primeros tres puntos como visitantes El Lleida Esportiu se mantiene líder tras remontar a la Penya Deportiva (3-2) mientras que Sant Andreu y Terrassa empataron sin goles

Con una solidez muy firme en el Nou Sardenya, el Europa debía dar un paso al frente lejos de la Vila de Gràcia y lo hizo en Fontetes contra el Cerdanyola (1-2) con una victoria de mucho oficio, la primera como visitante y que le permite seguir en zona de play-off.

Mejor no pudo empezar el equipo de Ramon Gatell. En el primer minuto Eslava controló en el vértice del área, donde habilitó a Mario y éste cruzó su remate para el 0-1. Servetti, ex delCerdanyola y que acabó tocado, tuvo el 0-2 en el minuto 8 con un remate alto, resultado que no llegaría hasta el 34’. En un córner donde nadie remataba ni despejaba, apareció por segunda jornada consecutiva Alex Cano para doblar la renta en una primera parte muy completa del elenco escapulado.

Fruto de la necesidad, el Cerdanyola salió más enchufado tras el receso. Max se topó con el palo justo al inicio y los de Oliver Ballabriga asumieron los mandos del duelo. Los vallesanos empezaron a asediar la meta de Marc Vito, que rechazó un remate de cabeza de Carlos Martínez. Contuvo a su rival el Europa hasta que en el 93’ el exescapulado Boris Garrós acortó distancias pero ya sin tiempo para nada más. En un rifirrafe final, ya con el duelo acabado, Guille Torres y Marc Vales fueron expulsados.

Remontada de líder del Lleida Esportiu

Una jornada más el Lleida Esportiu seguirá al frente de la tabla. Los de Ángel Viadero sufrieron para derrotar a la Penya Deportiva (3-2), que se las prometía muy felices cuando en el 87’ Fraile ponía el 1-2 pero se acabó yendo de vacío. Agüero, ya en el añadido, puso el empate en el electrónico y con el Camp d’Esports en ebullición en el 96 llegó el gol en propia de Alex Rodríguez-Coso que dejó los tres puntos en la capital de la Terra Ferma. En la primera parte Montero había adelantado al Lleida y Salinas igualó antes del descanso.

El Sant Andreu choca con sólido Terrassa de Trujillo

Por su parte, el Sant Andreu cerró una intensa semana tras caer en Copa RFEF con un empate en casa (0-0) contra el nuevo Terrassa de Chus Trujillo. El técnico debutó con un punto en un duelo donde inquietaron poco en ataque y se mostraron sólidos atrás. Marcos frustró en la primera parte a Darbra y Alexis ante la mirada de un Narcís Sala con otra grandísima entrada (3.154 espectadores). Tras el descanso, Darbra de nuevo y sobre todo al final Casti con un remate en el larguero fueron las más clares de la UESA.

Nadie frena al Badalona Futur

El Badalona Futur sigue con su buena dinámica de juego y resultados, y este domingo volvió a demostrarlo ante el filial del Valencia. Los de Ferran Costa lograron los tres puntos a base de trabajo y gracias al acierto rematador de Zourdine, que en los últimos partidos está inspirado. Fue el propio delantero quien abrió el marcador y pese a que los valencianistas igualaron antes del intermedio, Zourdine volvió a batir a Nil Ruiz en el inicio de la segunda parte. De aquí al final los locales mostraron su solvencia y veteranía para que los tres puntos se quedaran en Vic, donde el próximo miércoles hay una cita importantísima en Copa RFEF contra el Ejea, con un billete a la Copa del Rey en juego.