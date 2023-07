Comunicado de accionistas minoritarios de la Sociedad CF Badalona SAD

El grupo pide la gestión más profesional, rigurosa, estricta y responsable para un club que cumple su 120 aniversario Ha solicitado un encuentro con los accionistas mayoritarios de la sociedad el día 20 de Julio en el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Barcelona con la intención de colaborar a que se finalice el proceso de absorción

En representación de una pequeña parte de accionistas de la Sociedad CF Badalona SAD, y en ausencia a nuestro modo de ver, de una información rigurosa, contrastada y continuada, emitimos este comunicado con intención de poner luz, a un proceso complejo y vital para la viabilidad de la sociedad CF Badalona SAD.

El CF Badalona SAD es un club histórico, de los más importantes de Catalunya, vivimos nuestro 120 aniversario y es una entidad con un potencial infinito del que nadie duda, vital para la ciudad de Badalona y que merece, la gestión más profesional, rigurosa, estricta y responsable.

Este pequeño grupo de socios no está encabezado, subvencionado ni comprometido con ninguna institución, ningún cargo político, presidente, expresidentes, y que duda cabe, con ningún medio de comunicación.

Este pequeño grupo de socios no pretende hacerse con el control del club ni total ni parcialmente, no pretende integrar ninguna candidatura ni participar de ningún cargo, no pretende usar esta entidad para fines económicos ni especulativos.

Este grupo pequeño de socios pretende mientras la ley se lo permita, velar por la más absoluta y rigurosa gestión de esta entidad, tanto en el plano económico como en el plano social e institucional.

Por todo esto y no habiendo recibido por parte de los máximos accionistas del CF Badalona SAD, que además son su Consejo de Administración, la suficiente información para este cometido, y con la intención de evitar cualquier indicio de administración fraudulenta distrayendo dinero a otra sociedad, corrupción entre particulares, malversación de fondos, blanqueo de capital, denegación de información a los socios o cualquier otro motivo que pusiera en riesgo nuestra sociedad, entendimos que debíamos demandar judicialmente un encuentro con los accionistas mayoritarios de la sociedad.

La Vista para dicho encuentro, ha sido programada para el día 20 de Julio en el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Barcelona. Este pequeño grupo de accionistas manifiesta su firme intención de colaborar a que se finalice el proceso de absorción como así desean, invitando a todos los accionistas a llevar este proceso con la máxima transparencia posible hacia todos los accionistas, socios, simpatizantes y medios de comunicación, no, de cualquier forma y a cualquier precio.

uan Antequera 1 Acción

Rubén Ortiz 17 Acciones

Capital social: 56.700€