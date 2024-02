Barnils, el defensa de los goles decisivos

El Olot volvió a ganar y lo hizo por sexta jornada consecutiva. Fue, como en la jornada anterior, por la mínima un escueto 1-0 ante el San Cristóbal, igual que la semana pasada en el campo de la FE Grama. Y con el denominador común en ambos partidos de que el goleador fue Roger Barnils.

El defensa de Seva desatascó dos partidos complicados en los que el equipo olotense no encontró otra solución que el poderío en el juego aéreo de Barnils para aumentar a once las jornadas sin perder del equipo gerundense, que ya suma nueve puntos de ventaja sobre el segundo en la tabla.

Barnils no es un goleador habitual, no puede serlo desde el eje de la zaga, pero sus goles acostumbran a ser trascendentes. Los dos últimos han valido seis puntos para el equipo volcánico, pero acaso no tan importantes como el que valió una permanencia para la UD Olot. A Barnils aún se le recuerda como el héroe de la salvación en 2018.

El defensa cumple ahora su quinta temporada en el Olot en dos etapas, la segunda iniciada este verano tras llegar desde el CF Badalona. Lejos queda ya cuando empezó en el Manlleu con 12 años, debutando en Tercera con 16 años. Después se fue al Llagostera y con 18 fichó por el Sevilla, para volver a Cataluña en la AE Prat y después, su primera etapa en el Olot.

Y fue allí donde vivió su momento más emotivo cuando en 2018 logró el gol de la salvación en el último minuto que permitía al Olot seguir en Segunda B tras empatar con el Elche (2-2).

Barnils cumplió en septiembre el centenar de partidos con la UD Olot y ya suma 115, con la nada despreciable cifra de 12 goles conseguidos. Con el resto de equipos que jugó, salvo con el CF Badalona, también hizo goles, dos con el AE Prat, uno con el Ibiza Pitiusas y otro con el Sevilla Atlético. No en vano, su padre, Toni Barnils, fue un goleador recordado aún en muchos campos del fútbol catalán.