Adrián Barquero se marcha del Espanyol

El centrocampista, que acabó su etapa como juvenil, debía dar el salto al filial, pero Manolo González no contaba con él Según ha informado 'LaGrada', el defensor Javi Lancho podría ser el siguiente en marcharse

El centrocampista Adrián Barquero abandona el Espanyol un año después de su llegada a la Dani Jarque, procedente del Europa, tras haber acordado de mutuo acuerdo con el club la rescisión del contrato que unía a ambas partes, según informó este martes la entidad blanquiazul.

El hasta ahora futbolista perico, sin participación en los amistosos de la pretemporada, había finalizado ya su etapa como juvenil y había entrado en edad de filial.

No obstante, Barquero no dará el salto esta próxima temporada 23/24 al Espanyol B, dirigido por un Manolo González que no contaba con él en sus planes a pesar de haber anotado dos goles en los 19 partidos disputados el pasado curso en el Juvenil A.

Una vez confirmada la salida del centrocampista, el próximo en marcharse podría ser Javi Lancho. Según ha informado el medio ‘La Grada’, el lateral tampoco cuenta para Manolo González y estaría ya muy cerca de incorporarse a la disciplina del Hércules CF.