Salvi: "Es el mayor reto que me he propuesto"

El segundo fichaje del Espanyol ha asegurado en su presentación que se propone como objetivo devolver al equipo a Primera El nuevo extremo blanquiazul destaca el proyecto “importante” del club, al que define como "grandísimo": "No me importó que estuviera en Segunda"

El extremo andaluz Salvi Sánchez aseguró que jugar en el Espanyol, club por el que ha fichado hasta el 30 de junio de 2025, más una tercera campaña opcional, es el "mayor reto" de su carrera deportiva.

En la presentación como nuevo jugador blanquiazul, el exfutbolista del Cádiz y el Rayo Vallecano explicó que aterriza en Barcelona "con muchísimas ganas de trabajar" en un club que calificó de "grandísimo".

"Es el mayor reto que me he propuesto. Soy un jugador al que le gustan los retos. El Espanyol es un club grandísimo; es el proyecto más grande que he tenido", resaltó Salvi, quien precisó que cuando el club periquito se interesó por él no le importó que jugara en LaLiga Hypermotion.

Preguntado por su experiencia en ascensos, Salvi señaló que "lo difícil de la categoría es lo largo que es el camino", por lo que, en su opinión, "la constancia y la regularidad" son claves para conseguir el objetivo de regresar a LaLiga EA Sports. "Lo más importante es la unión del vestuario. La competición es muy difícil y todos tenemos que estar unidos", apostilló.

Garagarza, presente en la rueda de prensa

Salvi, que lucirá el dorsal 19, estuvo acompañado en la presentación por el director general del Espanyol, Mao Ye, y el director deportivo, Fran Garagarza, quienes destacaron la "experiencia" del nuevo atacante blanquiazul.

"Nos va a dar varias cosas: experiencia, perfil de velocidad, nos va a estirar al equipo, es polivalente y tiene posibilidades de pase de línea de fondo. Es un jugador que no es fácil tenerlo, pero que ha apostado mucho por nosotros. Le agradezco que esté con aquí", puntualizó el director deportivo del Espanyol.

Preguntado por cómo afronta los últimos días del mercado estival, Garagarza respondió que lo hace con "calma y tranquilidad", sabiendo que la "hoja de ruta está muy clara". "No queremos que salga nadie, pero si se dan situaciones, van a ser analizadas y valoradas y, a partir de ahí, iremos viendo", concluyó.