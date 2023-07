Los tres equipos que pujan con el Barça por Zambrano

El club azulgrana está interesado en la joven promesa ecuatoriana, internacional sub-20, pero le ha salido competencia El futbolista llegaría para reforzar al filial, pero sin duda con vistas al primer equipo, dada su proyección

El FC Barcelona se ha encontrado una dura competencia en su interés por el mediocentro ecuatoriano Óscar Zambrano. Hasta tres equipos, un grande portugués y dos de la Premier League, están en la puja por el delantero de LDU de Quito, pretendido para reforzar al filial de Rafa Márquez y muy pronto dar el salto al primer equipo.

El club azulgrana va en serio a por el jugador ecuatoriano, de 19 años, aunque el equipo que estaría pujando más fuerte en este momento sería el Porto, dispuesto a llegar a los 3,5 millones de euros por el joven jugador.

También habría interés en dos conjuntos de la Premier League, concretamente del West Ham y del Crystal Palace, según una información de Ekrem Konur, y en MLS estadounidense también están siguiendo muy de cerca sus pasos, así que el Barça contaría con una seria competencia.

Además, están las pretensiones de LDU, que espera llegar a los cinco millones por su promesa y quedarse un tanto por ciento de los derechos del futbolista y de una futura venta.

El propio centrocampista ha reconocido en su país, concretamente al medio Primicias, en una entrevista, que hay equipos que se han interesado y han preguntado.

Con los pies en el suelo

“Mi representante me dijo que hubo sondeos de tres países y ahora lo están analizando, sobre todo Liga”, desveló el jugador, aunque sin dar específicamente el nombre del FC Barcelona.

“Espero que se dé, pero no tengo apuro en salir, soy consciente de mi corta edad y quiero irme cuando no me falte de nada. Quiero estar cien por cien preparado en todas las líneas, porque es Europa”, añadió un Óscar Zambrano que parece tener los pies en el suelo, a pesar de todos los cantos de sirena, especialmente tras su destacado papel con la selección de Ecuador en el reciente Mundial sub-20.