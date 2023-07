Márquez: "Los juveniles que suben tienen mucha calidad"

El técnico del Barça Atlètic alabó el papel de los más jóvenes y avisó de que "los nuevos tienen que entender la idea del juego" El lateral zurdo Gerard Martín, uno de los fichajes, también probó como central en el primer amistoso y se sintió "cómodo"

El Barça Atlètic disputó su primer partido de preparación y pese a que el equipo azulgrana no pudo pasar del empate sin goles ante L'Hispitalet, que milita en Tercera División RFEF, Rafa Márquez sacó conclusiones positivas.

"Ha sido un buen partido, con mucha intensidad, que es lo que nos interesaba. El 'Hospi' ha mostrado muy buena actitud y nos ha servido para hacer siempre el trabajo al cien por cien, para ir tomando los aspectos físicos y tácticos, comocer a los nuevos y sacar conclusiones, la pròxima semana ya será más específico", aseguró Rafa Márquez tras el primer partido de preparación.

Sobre los fichajes, aseguró que "tienen bastante calidad", aunque avisó de que "tienen que lograr el entendimiento y la idea de juego que tenemos", algo que necesita su proceso.

Y de los juveniles que están asomando la cabeza en el filial, Márquez se mostró ilusionado. "Tienen una buena proyección y hay que darles el tiempo justo para que sigan con su proceso", señaló el técnico.

Pau Prim y Gerard Martín, satisfechos

El mediocentro Pau Prim podría personificar este grupo de futbolistas todavía juveniles pero con un gran futuro y previsibles minutos en el filial. "Fuimos de menos a más. Para ser el primer partido, las sensaciones son buena. En este club siempre queremos ganar y no pudo ser, pero vendrán muchas victorias", vaticinó.

El futbolista, de 17 años, explicó lo que les pide Rafa Márquez: "Que tengamos muy buena intensidad y que juguemos muy rápido".

Por su parte, uno de los fichajes, Gerard Martín, disputó sus primeros minutos y actuó tanto de lateral zurdo como de central. "Tengo mucho por la mano jugar de lateral pero de central también llevo tiempo jugando. Son dos posiciones que me gustan y me siento muy cómodo", concluyó el ex del Cornellà.