El Barça va a por Zambrano, pero un club portugués puja fuerte

LDU de Quito pediría unos cinco millones de euros por el centrocampista y un club portugúes está dispuesto a llegar a los tres y también hay interés desde la MLS El futbolista, de 19 años, ha reconocido que "ha habido sondeos de tres países, pero sobre todo de la Liga"

Óscar Zambrano es uno de los futbolistas en la órbita del FC Barcelona para reforzar el centro del campo del filial pero con vistas indudables al primer equipo dada su gran proyección y el alto precio que se pide por él desde su club, el Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito.

Son varias las informaciones que señalan que el club azulgrana va en serio a por el jugador ecuatoriano, de 19 años, aunque el equipo que estaría pujando más fuerte en este momento sería un portugués, cuyo nombre no ha trascendido por el momento.

Este club estarría dispuesto a ofertar tres millones de euros por el futbolista, aunque LDU quiere más y está pidiendo cinco, además de varias contraprestaciones, como quedarse un tanto por ciento de los derechos del jugador.

A todo ello, también habría interés desde la Major League Soccer estadounidense y el propio Zambrano ha reconocido en una entrevista en su país, en concreto al medio Primicias, que llegan ofertas desde varios puntos.

El centrocampista, con los pies en el suelo

"Mi representante me dijo que hubo sondeos de tres países y ahora lo están anaizando, sobre todo Liga", desveló el jugador, aunque sin dar específicamente el nombre del FC Barcelona.

"Espero que se dé, pero no tengo apuro en salir, soy consciente de mi corta esdad y quiero irme cuando no me falte de nada. Quiero estar cien por cien preparado en todas las líneas, porque es Europa", añadió.