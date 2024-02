Rutina, descanso o torneos: fin de semana variado en La Masia

Como es habitual en estas fechas, la Federación catala de fútbol no ha programado partidos de fútbol base en este fin de semana del 10 y 11 de febrero coincidiendo con el carnaval. Solo competirán en sus ligas el Barça Atlètic que juega contra el Sabadell (domingo 18h) y el Juvenil A que recibe al Badalona a la misma hora. Ambas competiciones están organizadas por la RFEF y no tienen por lo tanto jornada de descanso. Des del Juvenil B hasta el prebenjamín estos cinco equipos de fútbol-11 y nueve de fútbol-7 del Barça no disputarán partidos correspondientes a sus ligas.

El Juvenil B, Cadete A, Cadete B e Infantil A son los cuatro equipos del fútbol-11 que disfrutarán de un fin de semana libre porque no tendrán ni partido de Liga ni ningún torneo amistoso por lo que podrán recuperar fuerzas y tomarse unos días de descanso hasta que la semana que viene vuelvan a la rutina competitiva. El Infantil B y la mayoría de equipos del fútbol-7 tendrán unos días intensos al participar en diferentes torneos amistosos.

Carnaval cup, el torneo más prestigioso

El Infantil B de Jordi Poma competirá en un torneo en el que destaca la presencia del Real Madrid, Real Sociedad, Celta, Villarreal, Betis, Atlético de Madrid, así como equipos internacionales como el Genk belga o conjuntos más exóticos como la Caroline Elite Soccer Academy encuadrado en el grupo del Barça o la IMG Academy, el Shelburne, Lahti de Finlandia o el United FC entre otros. El Atlético de Madrid, campeón en Maspalomas, y el Real Madrid son con el Barça los grandes favoritos para un torneo en el que los equipos competirán en el formato de fútbol-11. El torneo arrancará este viernes a las 10.30 horas y concluirá el domingo a las 14.50 horas con la gran final.

Los torneos en el fútbol-7

Estos son los torneos que disputarán la mayoría de equipos del fútbol-7 del Barça:

X Torneo Internacional Solidario Sant Cugat: Sub-12 A

Torneo Alevín Fútbol 11 Manolo Guerrero (Terrassa) : Sub-12 B

Promises Montseny Cup (Vic) : Sub-11 B, Sub-9 A y Sub-8

Torneo Ciutat de Berga : Sub-10 B

FIT Promises 2024 (Sant Andreu de Llavaneres) : Sub-9 B