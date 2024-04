Paumi Mateos lidera el 1x1 del once ideal de La Masia

Jornada prácticamente redonda en la cantera del Barça. El Juvenil A ganó en Gavà (2-3) con un triunfo sellado en el descuento. El Juvenil B se mete de lleno en la lucha por la liga después de ganar al líder (1-0) con un gol de Pedro Rodríguez.

El Cadete A sigue fuerte y después de golear al Fornells (7-0) acaricia la posibilidad de proclamarse campeón. El Cadete B encarrila su campeonato después de ganar (5-0 al Cambrils) a su principal perseguidor mientras que el Infantil A logró una victoria de prestigio (5-0) ante una Damm que plantó cara en la primera mitad. La única derrota en fútbol-11 la sufrió el Infantil B (2-0) que perdió en Cambrils.

Este es el once ideal de la semana escogido por SPORT: Pablo Peña, Nil Teixidor, Leo Saca, Nico, Pol Bernabéu; Pedro Rodríguez, Ebrima, Orian; Alieu, Paumi y Shane Kluivert.

PABLO PEÑA

El Infantil A ganó 5-0 a la Damm. Los que no vieron el partido pueden pensar que fue un triunfo sencillo. Y no fue así. Los cerveceros plantaron cara en una primera mitad en la que jugaron con atrevimiento y calidad. Si no marcaron ningún gol fue porque Pablo Peña realizó una parada brillante que impidió el 0-1 que hubiera cambiado el curso del encuentro. Tanto Pablo Peña como Elyott se mostraron inexpugnables y facilitaron que sus compañeros pudieran cocinar a fuego lento los goles que se sucedieron en la segunda mitad.

Pablo Peña destaca por sus reflejos en el Infantil A / Dani Barbeito

NIL TEIXIDOR

El lateral del Cadete A mejora sus registros en cada partido. Son evidentes sus cualidades técnicas para progresar tocando y centrar así como su capacidad defensiva para cerrar atrás y marcar al extremo rival pero Nil ofrece también calidad para definir Ante el Fornells (7-0) marcó cuando el partido estaba muy cerrado con un remate prodigioso desde fuera del área. 'Teixi' sumó su primer gol en el campeonato liguero pero en otras competiciones como el MIC ya había mostrado su habilidad para probar el remate exterior.

Nil Teixidor marcó un gran gol contra el Fornells / Dani Barbeito

LEO SACA

El central zurdo del Juvenil B es un asiduo al once ideal de la jornada. Su pierna izquierda es un guante y garantiza una salida de balón con 100% de pulcritud y criterio. El jugador de origen moldavo está mejorando en aspectos clave para un zaguero y contra el Gimnàstic de Manresa fue determinante para frenar a la poderosa delantera del actual líder de la categoría. El triunfo por la mínima de los de Pol Planas (1-0) es un triunfo colectivo con una aportación muy relevante de Saca y el resto de defensas blaugranas.

Leo Saca celebra un gol con el FC Barcelona / Valentí Enrich

NICO MARCIPAR

El internacional sub-16 con Argentina marcó contra el Fornells (7-0) su primer gol de la temporada con el Cadete A. Además de su aportación goleadora Nico resultó clave para dotar de consistencia y tranquilidad al equipo. Su zurda es brillante para generar juego pero Nico no olvida nunca sus obligaciones defensivas y así se muestra siempre responsable para defender con intensidad y seriedad sin conceder nada al equipo rival.

Nico Marcipar es un central internacional en las categorías inferiores de Argentina / Dani Barbeito

POL BERNABÉU

Durante muchas semanas ha completado grandes partidos con el Juvenil B y cuando vuelve al Cadete A demuestra que es un lujo contar con él en una categoría en la que marca diferencias. Después de asegurar su zona y no sufrir en defensa, Pol es un dos por uno porque se mostró muy dispuesto a doblar a Lorenzo Oertli pero a su vez generar juego interior como un volante más. Su finura e inteligencia es vital para el equipo.

Pol Bernabeu es uno de los laterales izquierdos más prometedores de la cantera / Dani Barbeito

PEDRO RODRÍGUEZ

Suma recitales y exhibiciones por partido. Contra el Fornells fue un lujo observar su capacidad para controlar el juego, mandar, pausar y acelerar el juego todo con una naturalidad aplastante. Tiene un talento para mimar el balón solo a la altura de su inteligencia para leer el juego y los espacios. Arranca como '6' pero acaba muchas jugadas en la frontal del área.

El domingo estaba convocado con el Juvenil B y marcó el gol decisivo en el minuto 85. Estamos ante una de las mejores apariciones técnicas de los últimos años en La Masia. No tiene techo este chico.

Pedro rodríguez está destinado a llegar muy lejos en el Barça / Dani Barbeito

EBRIMA TUNKARA

El Cadete b dio un paso de gigante para poder ganar el campeonato de la regularidad. La goleada contra el Cambrils (5-0) deja a los de David Sánchez con una ventaja de siete puntos respecto a su máximo perseguidor. Ebrima marcó un golazo y se inventó la asistencia del gol clave, el 1-0 que anotó Iu Martínez. Aunque perdió más balones que de costumbre el futbolista gambiano ofreció un recital de regates y detalles técnicos propios de un elegido. Su potencial es espectacular.

Ebrima Tunkara es un centrocampista con una proyección imparable en La Masia / Dani Barbeito

ORIAN GOREN

El centro del campo formado por Eloi Gómez, Ebrima y Orian funcionó como un reloj contra el Cambrils. Si Ebrima es talento salvaje y Eloi es puro equilibrio, el 8' del Barça ejerció de interior puro mostrando finura, pausa, criterio y muchísima calidad para controlar el partido y enlazar con los atacantes. Orian Goren es puro fútbol. ADN Barça total. Talento inmenso que no para de crecer. Una maravilla para los degustadores de buen fútbol.

Orian Goren / FCB

ALIEU DRAMEH

El extremo gambiano firmó una de sus mejores actuaciones en el Barça. Extremo muy físico que desborda gracias a su extrema velocidad y potencia descomunal unió a estas virtudes un punto de pausa y acierto que fueron fundamentales para el conjunto de David Sánchez. Alieu generó el 2-0 con un centro suyo que acabó con tanto en propia puerta de un defensa del Cambrils. Además de producir el segundo gol anotó el 3-0 que dejaba el encuentro totalmente liquidado. Con este gol suma ya 10 dianas y ha alcanzado a isma Ziani como el segundo máximo realizador del equipo.

Celebración del Cadete B con Ebrima y Alieu / Dani Barbeito

PAUMI MATEOS

22 partidos y 22 goles. Paumi Mateos es el máximo goleador del Infantil A del Barça, el pichichi de la División de Honor infantil y el máximo realizador blaugrana en el fútbol-11. En su primera temporada como blaugrana Pau Miguel Mateos no está decepcionando. Todo lo contrario. Lo suyo es un 'boom' diario. Contra la Damm firmó un 'hat-trick' memorable. Marcó con una facilidad y determinación que solo se explica por una confianza total en sus cualidades y una habilidad innata para el gol. Paumi lo hace fácil, muy fácil para su equipo y muy difícil para los rivales.

Paumi celebra con Ruslan uno de sus tres goles a la Damm / Dani Barbeito

SHANE KLUIVERT

Shane Kluivert no marcó pero fue uno de los jugadores más destacados del triunfo (1-0) del Juvenil B contra el Gimnàstic de Manresa. El hijo del mítico Patrick Kluivert estuvo espléndido en su interpretación del rol del '11.

Shane Kluivert es hijo del mítico delantero centro Patrick Kluivert / Javier Ferrándiz

Shane Kluivert supo dar, en su demarcación habitual de extremo izquierdo, profundidad, amplitud y continuidad en el juego en favor del colectivo.