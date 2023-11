Goujon impulsa al Barça Atlètic

El filial azulgrana se impuso con mérito al Rayo Majadahonda (1-2) para lograr la cuarta victoria consecutiva y ponerse, provisionalmente, colíder Percan adelantó a los de Márquez y, tras un gol en contra de Jorge Casado, Iker marcó el segundo

Triunfo de mucho mérito, el del Barça Atlétic en Majadahonda. No lo tenía fácil Rafa Márquez. Entre que Casadó estaba con el primer equipo en Donosti y que un buen grupo de jugadores se encuentran en Indonesia para disputar el Mundial sub-17 que arranca la próxima semana, el técnico mexicano estaba en cuadro. Tuvo que hacer malabares para elaborar un once inicial, con el que prácticamente no tenía alternativas para evitar una posible alineación indebida. Cuatro jugadores de campo en el banquillo -entre los que por fin estaba Mamadou Mbacke Fall- y un portero suplente, Aaron Alonso.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF MAJ 1 ________________ 2 FCB ALINEACIONES Rayo Majadahonda Daniel Martín; Ceballos, Hermoso, Casado, Ro; Alberto Fernández (Rubi, 69'), Arnedo (Hugo Esteban, 80'), Claverias (Juanjo, 69'), Tavares, Adeniyi; Enri (Cortes, 80') Barça Atlètic Marc Vidal; Trilli, Domínguez (Mbacke, 64'), Faye, Martín; Moha, Garrido (Cristo, 89'), Unai; Percan, Pau Víctor, Goujon (Cuéllar, 73') Goles 0-1, Percan (64'); 1-1, Casado (61'); 1-2, Goujon (66') Árbitro Román Román, Fernando. Amarilla para Hermoso (44'), Ceballos (55'), Enri (68'), Casado (85'), del Rayo Majadahonda, y para Sergi Domínguez (49'), Faye (83'), Percan (92') Incidencias Partido correspondiente a la 11ª jornada de la Primera RFEF. Estadio Cerro del Espino.

La posición en la tabla del Rayo Majadahonda era engañosa, porque aunque había perdido los últimos dos partidos -contra la Real Sociedad B y el Lugo-, había logrado ganar al Sabadell y los resultados conseguidos eran muy ajustados. Era el típico campo difícil, con poca luz y condiciones mejorables. Y el Barça Atlètic quiso imponer su guion desde el silbato inicial.

Salió presionando alto, dominando en juego y sacando partido de la velocidad de sus laterales, ‘Trilli’ y Gerard Martín, para arcercarse al área de Daniel Martín. Atacaba ordenado, con calma y pausa, el filial azulgrana. Y Moha, de pivote por las ausencias de Casadó y Bernal, dirigía el juego desde dentro acompañado en la medular por un Aleix Garrido que volvía a la titularidad tras la lesión y un Unai cada vez más maduro.

Dominaba en juego el Barça Atlètic pero no lograba finalizar. A punto estuvieron de hacerlo Pau Víctor, en más de una ocasión, Percan y Unai. Sin embargo, la más clara del primer tiempo fue para el Rayo, con un disparo cruzado de Alberto Fernández que se marchó rozando la madera. Se había levantado la grada para celebrarlo. Y, por el resto, no causó demasiado peligro, aunque ahí estaba siempre Mikayil Faye, guardián de Marc Vidal e imperial en las contras para proteger el balón y sacarlo limpio.

CARRUSEL DE GOLES

Arrancó el segundo tiempo como el primero pero entonces sí llegaron los goles. Se adelantó primero el filial azulgrana, con un gol de Percan, el segundo con la camiseta culé. Tras una jugada preciosa por la derecha de Garrido y Trilli, el lateral mandó un centro bombeado que rechazó la defensa local y el delantero leonés aprovechó el rebote para estrenar el electrónico.

Reaccionó con rapidez y efectividad el Rayo Majadahonda y no tardó ni cinco minutos en hacer el empate. El autor del tanto fue Jorge Casado y hubo unos segundos de suspense en la celebración porque pareció que Aleix Garrido lo había salvado bajo palos. No lo vio así el colegiado y lo dio por bueno.

LÁGRIMAS DE LIBERACIÓN

Tampoco tardó el Barça Atlètic en recuperar su merecida ventaja. Y el héroe de la tarde fue Iker Goujon, que disputaba su cuarto partido con la camiseta azulgrana. Centro con música al segundo palo de Trilli, que fue un puñal por la banda derecha, y el extremo de Tarragona remató con la testa para hacer el segundo. Su celebración lo dijo todo. Después de los abrazos de sus compañeros, se llevó las manos a la cara y se rompió a llorar. Goujon no había jugado prácticamente en los dos últimos años, complicados por las lesiones, y poco a poco ha ido entrando en el equipo, al que se incorporó en los últimos días de mercado.

En el añadido supo sufrir el Barça Atlètic. Debutó Mbacke en el segundo tiempo, Faye salvó dos goles del Rayo y Hugo Esteban estrelló un balón contra el larguero. La suerte sonrió al filial azulgrana.