Fermín presencia otro gol decisivo de Juan para la victoria al Juvenil A contra el Sabadell

No habían competido desde hace tres semanas y se notó. El Juvenil A de Óscar López solventó con sufrimiento (1-0) la visita de un Sabadell que lo fió todo a un planteamiento muy conservador. Los blaugrana se sitúan, con un partido menos, cuartos a 13 puntos del líder, el Mallorca. El partido, emitido en directo por Barça One, fue presenciado desde las gradas por el jugador del primer equipo Fermín López que mantiene amistad con algunos jugadores del Juvenil A, entre ellos el andaluz Cristo.

La primera mitad fue muy plana. El guion del partido no tenía sobresaltos ni acciones rescatables. Dominio total de un Barça que tenía el balón pero lo movía una velocidad insuficiente para desordenar a un Sabadell muy riguroso en la fase defensiva. Los extremos del Barça Nil Calderó y Juan no pudieron desequilibrar y generar peligro. El gol blaugrana pudo llegar en alguna acción aislada de Hugo o en un claro penalti que el colegiado no observó pero el Sabadell también dispuso de una aproximación peligrosa que acabó sin consecuencias.

Cambios decisivos

En la reanudación el Barça puso una marcha más y especialmente con el ingreso de los dos zurdos Dani Rodríguez y Arnau Pradas el equipo ganó en profundidad y desequilibrio exterior.

Así nació el único gol del partido con una gran maniobra por la izquierda del reaparecido Dani y un remate de primeras brillante del aragonés Juan Hernández.

Juan Hernández celebra el gol de la victoria con Dani Rodríguez y Xavi Espart / Dani Barbeito

El turolense estuvo más cómodo y acertado de falso 9 que de extremo. Juan sumó su cuarto gol en la liga, todos ellos en los últimos tres partidos del Juvenil A.

Juan Hernández, después de su gol al Sabadell / Dani Barbeito

Los de Óscar López no se echaron atrás y gozaron de ocasiones para marcar el segundo especialmente una muy clara de Cristo, pero en los últimos instantes el Sabadell se fue arriba con todo y dispuso de una ocasión excelente que salvó el portero Yako.

Además del director del fútbol base Jose Ramon y su mano derecha Toni Hernández, el director deportivo Deco ha presenciado el partido desde el campo 7 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Deco y Alexanko presenciaron el Juvenil A-Sabadell / Dani Barbeito

Los sabadellenses rozaron el empate en un partido dominado por un Barça que logró sumar los tres puntos pero evidenciando un ritmo de juego alejado de su mejor versión futbolística