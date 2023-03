Chadi: "Es un orgullo inmenso la convocatoria con Marruecos"

El central del Barça Atlètic habló para los medios del club de su debut en una lista con la selección absoluta marroquí Se mostró también muy orgulloso de "ser uno de los pocos en Marruecos que me he podido poner esta camiseta"

Tres días después de marcar el gol del triunfo del Barça Atlètic contra el Nàstic, Chadi Riad recibió la noticia que llevaba esperando desde hace tiempo: la convocatoria con la selección absoluta de Marruecos. Tendrá la oportunidad de debutar en los amistosos contra Brasil (el 25 de marzo en Tánger) y Perú (el 28, en Madrid).

"Para mí es un orgullo inmenso, es algo por lo que llevo soñando desde muy pequeñito y estoy muy agradecido por la confianza que ha depositado en mi el entrenador. Iré con muchas ganas de representar el país de mis padres", aseguró el central del filial azulgrana a los medios del club.

Chadi ha ido escalando peldaños en la selección que siempre quiso representar. "Llevo mucho tiempo yendo con Marruecos, ya que desde pequeño me he sentido marroquí. Llevo desde la sub-15, donde gané un trofeo importante, las Olimpiadas de África, y a partir de ahí he venido trabajando y subiendo de categoría", relató.

Vivió el Mundial con intensidad

Marruecos fue la gran sensación del pasado Mundial. "El futbol marroquí no lo conocía mucha gente, pero os puedo decir que se vive muy intensamente. Prácticamente en todas las calles de Marruecos puedes ver a niños jugando, hemos ido creciendo de nivel poco a poco hasta llegar a las semifinales de un Mundial que viví muy intensamente, pues me iba a casa de mis tíos en cada partido de Marruecos a verlo con toda mi familia, nerviosos y deseando el triunfo. Estoy muy orgulloso de mi nación y de la selección", recordó Chadi.

También siente mucho orgullo por ser azulgrana, ya que "el Barça es el equipo más conocido de todo el mundo y en Marruecos hay mucha gente que sueña con jugar en este club. Estoy muy agradecido de ser uno de los pocos que me puedo poner esta camiseta", concluyó el flamante nuevo internacional absoluto marroquí.