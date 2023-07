La cantera del Barça domina el fútbol europeo

Ocho futbolistas con presente o pasado blaugrana aparecen en el once ideal de los Europeso sub 17, sub 19 y sub 21 Dos de ellos, Lamine Yamal y Àlex Valle, están completando la gira por Estados Unidos con el primer equipo

La cantera del Barça sigue siendo un referente. Y así ha quedado patente este verano, que ha vivido los Europeos sub 17, sub 19 y sub 21. Hasta ocho futbolitas formados en las categorías inferiores del club blaugrana han formado en el once ideal de estos tres torneos.

España alcanzó las semifinales del Europeo sub 17 celebrado en Hungría, lo que le dio el pasaporte para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los pupilos de Julen Guerrero cayeron ante Francia (1-3), a pesar de los goles de Lamine Yamal y Marc Guiu, máximos goleadores del torneo junto a los alemanes Robert Ramsak y Paris Brumer, elegido mejor jugador del torneo. Las cuatro dianas anotadas por cabeza les sirvieron para ser elegidos en el once ideal del torneo. Lamine ha sido uno de los elegidos por Xavi Hernández para reforzar al primer equipo en la gira por Estados Unidos.

Otro de los elegidos para la tourné por tierras estadounidenses es el lateral zurdo Àlex Valle, uno de los once mejores futbolistas del pasado Europeo sub 19 que se disputó en Malta. Junto a Valle también formó en el once ideal del torneo el delantero Víctor Barberá, máximo goleador de la División de Honor Juvenil hace dos temporadas. El barcelonés, sin embargo, ha decidido no renovar su contrato con el Barça para probar suerte en el Brujas de Bélgica. El equipo de José Lana cayó en semifinales contra Italia (2-3).

La lista de 'nominados' en el mejor once del torneo la completan los sub 21 Juan Miranda, Rodri Sánchez, Sergio Gómez y Abel Ruiz. Todos ellos ya fuera del club blaugrana. Miranda y Abel Ruiz llegaron a debutar con el primer equipo de la mano de Ernesto Valverde. El acutal lateral del Betis acumuló cuatro partidos, tres de Copa y uno de Champions League contra el Tottenham. El delantero del Braga, dos, la final de la Supercopa de Catalunya contra el Espanyol, y un partido de Liga contra el Getafe.

Sergio Gómez se fue al Borussia Dortmund después de seis años en la cantera y actualmente es una de las promesas del Manchester City. Rodri Sánchez tuvo un paso fugaz por las categorías inferiores del club blaugrana y actualmente triunfa en el Betis. Los pupilos de Santi Denia rozaron el título. Inglaterra se lo impidió en la final (1-0).

Otros dos futbolistas españoles han sido incluídos en el once ideal de estos tres torneos. Se trata de los madridistas César Palacios y Antonio Blanco