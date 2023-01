Barça Atlètic - Real Sociedad B: duelo de altura para seguir la racha

Lucas Román tiene números de entrar en su primera lista de convocados, que Rafa Márquez facilitará horas antes del partido Casadó vuelve tras sanción, Ilias está recuperado del esguince y Arnau Tenas será el meta titulat

El Barça Atlètic consiguió entrar la pasada jornada en puestos de play-off de ascenso y la primera defensa de este lugar de privilegio será de mucho nivel. La Real Sociedad B visitará a los azulgranas en un atractivo choque. Después de que los primeros equipos azulgranas y blanquiazules se vieran las caras el miércoles en la Copa del Rey, ahora es el turno de los filiales.

El cuadro ‘txuri urdin’ es tercero con dos puntos más que los de Rafa Márquez, así que es una gran ocasión para seguir escalando puestos y superar a un rival directo que en la primera vuelta batió al Barça Atlètic por 2-0. Fue la primera derrota con el mexicano en el banquillo y hay ganas de ‘vendetta’ deportiva.

Los azulgranas buscan su tercera victoria consecutiva y la cuarta en un Johan Cruyff cada vez más inexpugnable. Los donostiarras, con las bajas de Arrambarri y de Jonathan por sanción, han puntuado en sus últimas seis salidas: tres victorias y tres empates.

Altas y bajas

Hasta horas antes del encuentro no facilitará Márquez la lista de convocados, en la que no estará Álex Valle, ya en Andorra pero aún no oficial, ni Zaca Ghailan. Este viernes se concretó el préstamo hasta final de temporada al Mallorca B. Txus Alba está lesionado y Juanda sigue presente en el Sudamericano sub-20.

Quien entraría por primera vez es el nuevo fichaje, Lucas Román, pendiente del OK en la ficha que, como informó SPORT, será del Juvenil. Casadó vuelve tras sanción, Ilias se ha recuperado del esguince y Tenas, que se ejercitó este sábado con el filial, estará bajo palos.

Rafa Márquez: "Será un duelo atractivo"

Rafa Márquez aseguró que el de esta tarde será un “partido distinto” al KO en Zubieta de la primera vuelta. “Ha pasado bastante tiempo y ha habido una evolución del equipo”, dijo el técnico del filial que, eso sí, admitió que “la Real es un buen equipo, por eso está también en la parte alta. Somos dos filiales muy similares en el estilo de juego, nos gusta salir jugando y tener mucha posesión. Va a ser uno de los más duelos más atractivos de la temporada y hay que intentar disfrutarlo, y, sobre todo, hacernos fuertes en casa”. Calificó de “sensible” la baja de Txus Alba, pero añadió: “Hay gente que puede suplirle y hacerlo de la mejor forma”.

Los posibles onces

Barça Atlètic: Arnau Tenas; Álvaro Núñez, Pelayo, Chadi, Román Vega; Marc Casadó, Carbonell, Aranda; Estanis, Roberto y Fabio.

Real Sociedad B: Marrero; Gabilondo, Peru, Cantero, Ezkurdia; García, Gorrotxategi, Kortajarena, Teijeira; Aguirre y Martón.

Árbitro: Díaz Escudero (comité murciano).

Estadi Johan Cruyff. 19:15H.