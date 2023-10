El 'ahorro' con las comidas del Barça Atlètic

Una de las medidas dentro del 'plan de austeridad' del club azulgrana este pasado verano es no dejar que la plantilla almuerce después de los entrenamientos Las sesiones suelen acabar a las 13:00 y los que no residen en La Masia no tienen la posibilidad de quedarse

Desde esta misma temporada, los jugadores del Barça Atlètic no tienen derecho a quedarse a comer en las instalaciones del FC Barcelona después de los entrenamientos. Dentro del ‘plan de austeridad’ marcado por el club azulgrana, se cancelaba la flota de taxis para los chicos y chicas de La Masia y se ‘desactivaba’ la posibilidad de quedarse a almorzar para los futbolistas del filial.

Este verano se puso en marcha esta nueva política de ahorro en el fútbol base que pretendía ajustarse a la realidad económica de la entidad. De esta forma, ahora funciona un sistema de autocares para los jugadores que viven fuera que obliga a los padres tener que movilizarse bastante más que antes. Si antes había un servicio casi de puerta por puerta, ahora se agrupa a los niños que viven en zonas cercanas y progenitores o allegados tienen que ir hasta allí.

SIN OPCIÓN DE ALMORZAR

En cuanto a los ágapes del Barça Atlètic, tan solo pueden quedarse a comer los jugadores que residen en La Masia. Por ejemplo, Pau Cubarsí, Noah Darvich o Marc Bernal y varios más que están en edad juvenil aún.

Pau Cubarsí y Mika Faye | FCB

Por ejemplo, los nuevos fichajes Mika Faye, Cuéllar, Mbacke o Percan viven por su cuenta. Algunos solos, otros con familia o amigos. Y cuando terminan de entrenar alrededor de las 13:00 no tienen derecho a almorzar con sus compañeros.

El ahorro que esto puede generar se nos antoja muy pequeño en comparación con el 'engorro' que supone para muchos jugadores que no tienen a sus familias con ellos en Barcelona. Además, era una forma de tener un control nutricional sobre los futbolistas que ya no existe.