El 1x1 del Infantil B del Barça en Maspalomas

Estos son los 12 jugadores del Barça que han participado en la edición número 27 del torneo Internacional La Liga FCFutures. El equipo de Jordi Poma fue eliminado en los cuartos en la tanda de penaltis después de sumar dos victorias y un empate.

SASHA: Un portero muy ágil

Uno de los porteros del campeonato. Tuvo pocas intervenciones pero fueron estelares. Rafael Cimoscov, 'Sasha' deslumbró contra el Dortmund con un paradón a mano cambiada increíble. Su agilidad es de portero clásico que no escatima la oportunidad de lucirse con intervenciones tan efectivas como estéticas.

Sasha es un portero de origen ucraniano del Infantil B / La Liga FC Futures

ARNAU RIBES: Seguridad y tranquildad

Es un portero que transmite tranquilidad y seguridad a la defensa. Tuvo muy poco trabajo, pero lo resolvió de manera impecable. Pudo ser el héroe de los cuartos, pero no pudo parar ninguno de los penaltis que lanzó el Atlético.

Arnau Ribes es un portero del Infantil B / La Liga FC Futures

VÍCTOR LAO: Sobriedad total

Víctor Lao es un lateral derecho puro. Jugador de equipo muy necesario, destaca más por sus cualidades defensivas que por ser un cañón en ataque. Siempre cumple y es tremendamente eficaz en el marcaje. No comete errores y sabe combinar e incorporarse al ataque por su carril.

Víctor Lao es el 2 titular del Infantil B / La Liga FC Futures

JAN RIZOS: Electricidad ofensiva

Es un lateral diestro eminentemente ofensivo. Bautizado en Barça TV como 'el eléctrico' es un carrilero muy rápido e intenso al que el físico todavía no le acompaña. Es ideal para revolucionar partidos que parecen cerrados. Está por ver si, en el fútbol-11, acabará consolidándose como lateral o jugará más como extremo.

Jan Rizos juega de lateral derecho en el Infantil B / La Liga FC Futures

ARITZ LAIRADO: Un central completo

Un central completísimo. Durante todo el torneo, Aritz ha sido como un reloj suizo, fiable y elegante. El navarro es un defensa muy equilibrado en sus cualidades técnicas para organizar el juego y sus prestaciones de marcaje para anular a los delanteros centros rivales. Contagia seguridad en todas sus acciones.

Aritz, uno de los mejores jugadores de Maspalomas / La Liga FC Futures

LUCAS BERNAL: Lateral izquierdo de garantías

Lucas ha sido uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato. Su físico engaña, ya que, a priori, puede aparentar que es un defensa que vive del físico y no es así. Es muy potente, pero ello esconde una zurda de mucha calidad. Tiene un toque de balón espectacular con su pierna buena para centrar y chutar. Como los laterales modernos sabe alternar sus subidas por fuera y por dentro.

Lucas Bernal, unoi de los mejores laterales en Maspalomas / La Liga FC Futures

UNAX HERNÁNDEZ: Equilibrio garantizado

Es un pivote que no luce por un juego vistoso, pero que trabaja para el equipo de una manera bestial. No pierde balones y recupera infinidad de pelotas. Sabe que su rol es el de equilibrar al equipo y no se complica más de la cuenta. Mediocentro posicional muy útil. Es el hermano del jugador del Barça Atlètic Unai Hernández. Es más defensivo que Unai, pero comparte su espíritu competitivo.

Unax Hernández en Maspalomas / La Liga FC Futures

DRAGOS BÍVOL: Una zurda de seda

Contra el Tenerife marcó un gran gol y dejó destellos de su zurda de oro. Dragos tiene un potencial enorme, pero necesita que sus apariciones desequilibrantes sean más regulares. Cuando tiene el día, el jugador de origen armenio exhibe una potencia y una clase que le convierten en un futbolista desequilibrante y un dolor de cabeza inmenso para los rivales.

Dragos Bívol y Mamadou Keita son dos de los grandes talentos del Infantil B / La Liga FC Futures

JAN GIRAL: El más polivalente acabó lesionado

Es centrocampista polivalente, pero su rol en el torneo era ser la alternativa de Lucas Bernal en la posición de lateral izquierdo. Es muy potente y entiende bien el juego. Contra el Dortmund se lesionó y se perdió el partido decisivo contra el Atlético.

Jan Giral, del Infantil B, se lesionó el radio en Maspalomas / FCB

Fueie de menos a más en el torneo. Si en la liga Preferente Infantil, Johann se ha convertido en uno de los referentes en el centro del campo, volver a jugar en fútbol-7 le costó. Su estatura provocó que le contrarrestasen con facilidad. Con más minutos, en el último partido contra el Atlético se dejó ir y generó el gol del empate de Mamadou.

Johann Oriol destaca por su atrevimiento en el Infantil B / La Liga FC Futures

HÉCTOR NÉSTOR: Alternativa fugaz

Su rol era dar descansos en momentos puntuales a Mamadou Keita. En el fútbol-11, Héctor es también la alternativa a 'Mama' como extremo izquierdo. El jugador fichado esta temporada del Girona dispuso de una gran oportunidad para marcar contra el Dortmund, pero sufrió un resbalón fastidioso. Todavía está en período de adaptación.

Hector Nestor es uno de los fichajes de esta temporada del Infantil B / La Liga FC Futures

MAMADOU KEITA: Un crack en potencia

El mejor jugador del torneo. Hay un dato que lo dice todo, Mamadou Keita participó en todos los goles del Barça. Marcó cuatro tantos y fabricó los otros dos. Clase, ingenio, velocidad, astucia, regate, pases decisivos y gran remate con la zurda...Sus virtudes son infinitas. Su torneo ha sido un clínic espectacular de como debe interpretar el juego un delantero moderno. Si sigue progresando puede dar mucho que hablar.

El Infantil B celebra un gol de Mamadou / La Liga FC Futures

Campaña elogiable de La Liga

El Barça, como los otros equipos nacionales participó en una campaña de La Liga contra el odio en los campos del fútbol. Los jugadores blaugrana brillaron en el campo y fuera de él,