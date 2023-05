River consolida su liderato tras arañar un agónico y escandaloso triunfo ante el Boca

El único tanto del encuentro fue obra del colombiano Miguel Borja, de penalti, en el epílogo del partido Por su parte, Independiente igualó 2-2 en su visita a Argentinos Juniors

River Plate logró este domingo un ajustado triunfo por 1-0 ante Boca Juniors en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, en un encuentro que terminó en escándalo con un enfrentamiento de los dos planteles en el campo de juego que derivó en seis expulsados, tres por lado.

Con un tanto del colombiano Miguel Borja, de penalti, en el epílogo del partido, el 'Millonario' logró un revitalizador triunfo que le permitió sacarle nueve puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, San Lorenzo, que este lunes recibirá a Defensa y Justicia en uno de los cuatro duelos que darán punto final a esta decimoquinta jornada del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino.

De esta manera, el 'Millonario' logró el primer éxito en superclásico de la era Martín Demichelis, que había sufrido un duro golpe el último martes al caer por 5-1 ante Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro por la Copa Libertadores.

Para Jorge Almirón, que también se estrenó en superclásicos, esta derrota no le permitió coronar una gran serie que incluía triunfos ante Racing por el torneo doméstico en la Bombonera y frente a Colo Colo en Santiago de Chile por la misma Copa Libertadores.

En otros resultados de esta 15º jornada, Independiente igualó 2-2 en su visita a Argentinos Juniors pese a tener dos goles de ventaja en el marcador y no pudo sumar su tercer triunfo en el torneo en una clasificación que lo sigue teniendo en el sótano de las posiciones.

Dos técnicos terminaron renunciando tras este fin de semana: Diego Dabove en Huracán, tras la derrota del sábado 1-0 en su visita a Lanús y Javier Sanguinetti en Banfield, luego de la caída también en la jornada sabatina ante Colón por 2-0 en Santa Fe.

Por su parte, Rosario Central y Estudiantes ratificaron su buena temporada al sumar sendos triunfos ante Platense (4-0) y Vélez Sarsfield (2-0) este domingo que también registró el entretenido empate 2-2 de Tigre con Newell's Old Boys.

El viernes, en el comienzo de la jornada Barracas Central goleó 3-0 a Instituto de Córdoba y Godoy Cruz igualó sin goles con el colista Unión de Santa Fe.

Este lunes, además de la presentación del escolta San Lorenzo en casa ante Defensa y Justicia, Arsenal será local de Gimnasia, Racing Club recibirá a Talleres de Córdoba y Central Córdoba y Sarmiento de Junín animarán un cruce decisivo por evitar el descenso al final de la temporada.

- Resultados de la 15a . jornada:

. Viernes 05/05: Godoy Cruz 0-0 Unión y Barracas Central 3-0 Instituto.

. Sábado 06/05: Lanús 1-0 Huracán, Belgrano 1-0 Atlético Tucumán, Colón 2-0 Banfield y Argentinos Juniors 2-2 Independiente.

. Domingo 07/05: Rosario Central 4-0 Platense, River Plate 1-0 Boca Juniors, Tigre 2-2 Newell's Old Boys y Estudiantes 2-0 Vélez Sarsfield.

. Lunes 08/05: Arsenal vs Gimnasia, San Lorenzo vs Defensa y Justicia, Racing Club vs Talleres y Central Córdoba vs Sarmiento.