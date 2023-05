El sorprendente mensaje de Joana Sanz sobre su actual relación con Dani Alves

La modelo se ha confesado en el Programa de Ana Rosa Alves sigue en prisión a la espera del juicio

Semana muy movida para Joana Sanz, una más, tras los rumores que apuntaban a que los Alves le habrían echado de la casa de Esplugues de Llobregat donde vivía con el brasileño.

Según la información de Fiesta, presentado por Emma García, la familia de Dani Alves habría obligado a la joven a abandonar la casa de Barcelona que compartía con Dani Alves, previo contrato de confidencialidad. Este contrato habría sido negado por la propia Sanz, hecho que habría motivado su desalojo y posterior mudanza.

Sanz ha querido volver a recalcar que mantiene buena relación con el futbolista. Fue con la periodista Leticia Requejo de 'El Programa de Ana Rosa' donde aseguró que los trámites de divorcio continúan en marcha: "Sigue enamorado de mí, pero no es cierto que no me vaya a dar el divorcio. Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí", explicaba.

Sobre su actual relación ha explicado lo siguiente: "Hablo con él todos los días desde prisión. Él todavía está asimilando lo que está pasando". Sin duda, son unas declaraciones sorprendentes para cualquiera que haya seguido la parte amorosa del caso.

¿Está enamorada Joana Sanz?

Tras los rumores que apuntaban a que Sanz iría a vivir a París, finalmente ha sido Madrid la ciudad elegida por la modelo. La capital es un escenario ideal para el modelaje profesional por lo que se le abrirán muchas puertas a nivel laboral.

Eso sí, hay informaciones que apuntan a que Joana estaría conociendo a otra persona y que este podría ser el motivo real de la mudanza. Con toda la prensa del corazón pendiente si esto es cierto no tardaremos en tener más noticias o incluso imágenes.