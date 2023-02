Devastadora carta de Joana Sanz

Sanz atraviesa una mala racha en muchos sentidos de su vida Su madre falleció hace tan solo un mes

Joana Sanz atraviesa una de las situaciones más difíciles de su vida. La modelo afronta una dura situación sentimental: su marido ha sido acusado de cometer unos supuestos abusos sexuales en la discoteca Sutton de Barcelona a una joven de 23 años. Sin embargo, lo que más le duele actualmente no es otra cosa que haber perdido a su madre tal y como ha contado en una carta a su madre que falleció tan solo hace un mes.

"Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados, pero ese frío interno, siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. ¿Me siento sola, sabes? Me dijiste que dónde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno", ante este mensaje, queda claro que Sanz está pasando un momento terrible y que su madre sería quién mejor podría comprenderla.

La carta abierta hacia su madre continúa esta vez centrándose en sus seguidores para que comprendan por lo que está pasando: "No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mí me hace bien, a la que a mi madre le gustaría".