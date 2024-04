Salen a la luz las verdaderas intenciones de Shakira con Lucien Laviscount

Shakira se encuentra en una nueva etapa de su vida después de separarse del exfutbolista Gerard Piqué. La cantante está ahora sin pareja, y aunque algunos medios de comunicación apuntaban a que habría empezado una nueva relación con Lucien Laviscount, varios 'insiders' han descartado este rumor.

Según una fuente de 'Us Weekly', el romance entre ambos "no es tan serio en este momento". De hecho, el informante dijo al medio estadounidense que "ha salido con algunas personas desde que se separó de Gerard y no está de humor para sentar cabeza en este momento". También añadía que la colombiana "disfruta de la vida de soltera, tiene citas casuales y se concentra principalmente en sus hijos y su carrera".

Hace unas semanas, varios reporteros señalaron que la artista y el intérprete estaban saliendo "casualmente", después de que se conocieran durante el rodaje del videoclip de 'Puntería'. Otra fuente dijo al citado medio que Shakira estaba "gratamente sorprendida por lo encantador y divertido que era", y que el actor de 'Emily in Paris' estaba "muy interesado en ella".

Después del estreno del video musical, Shakira y Laviscount fueron vistos juntos paseando, despertando los rumores sobre un nuevo romance. El verano pasado, la colombiana fue relacionada con el piloto británico Lewis Hamilton, múltiple campeón de Fórmula 1. Ambos fueron vistos cenando con varios amigos, pero no se confirmó sí fue un encuentro amistoso o romántico.