Sale a la luz el motivo del viaje de Tamara Falcó a Nueva York

Tamara se va a reunir con el director creativo de Carolina Herrera El viaje a Nueva York tuvo lugar en el día de ayer

Como bien sabréis muchos de vosotros, el próximo 8 de julio tendrá lugar la esperada boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva en El Rincón, el palacio que los hermanos Falcó heredaron de su padre, Carlos Falcó (fallecido por COVID en marzo de 2020), y que Tamara y su hermano Manuel Falcó administran desde que le compraran su parte a sus otros tres hermanos, Xandra, Duarte y Aldara.

Ahora bien, lo más llamativo de este esperado enlace es todo lo que lo rodea, ya que no deja de haber situaciones que indican que hay cierto gafe sobre la boda. Ya no solo por las infidelidades que pudiera haber por medio, sino por lo último que ha salido a la luz, que es, ni más ni menos que, todo el lío que se ha montado alrededor del vestido de novia de Tamara. Concretamente, tras su sonada ruptura con la firma vasca Sophie et Voilà, de Saioa Goitia y Sofía Arribas, la hija de Isabel Preysler se había quedado sin diseñadora para su vestido.

Recientemente, se ha dado a conocer que Tamara ha viajado a Nueva York para reunirse con Wes Gordon, el director creativo de Carolina Herrera, que es finalmente la diseñadora por la que se ha decantado la hija de la Preysler para que realice su vestido de boda, además de los vestidos que llevará antes de la ceremonia y el de después.

Como han comentado varios medios, Tamara llegó a la zona VIP del aeropuerto de Madrid en un vehículo negro. Por supuesto, al llegar pudo ver que había cámaras viendo como llegaba a la terminal 4 de Barajas.

Evidentemente, se disponía a pillar su vuelo hacia Nueva York, donde aterrizó en el aeropuerto John Fitzerald Kennedy de Nueva York y de allí se dirigió al hotel. Así, en el día de hoy, Tamara acudirá a las oficinas de Carolina Herrera, en el 954 de Madison Avenue. Tamara, además, ha viajado con la estilista Blanca Unzueta, una de sus mejores amigas.



Por lo tanto, queda claro que el conflicto con Sophie et Voilà no va a privar a Tamara Falcó de un vestido de novia que le haga lucir como ella quiere en su boda con Íñigo Onieva. Ahora, la encargada de confeccionar el vestido será Carolina Herrera, la diseñadora venezolana afincada en Nueva York.ç

La diseñadora es una de las mejores amigas de Isabel Preysler, de modo que con solo una llamada telefónica, el taller de Carolina Herrera se ha puesto a disposición de Tamara Falcó.