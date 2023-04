Risto Mejide posa en público por primera vez con su nueva novia

El presentador mantiene una relación con una joven valenciana desconocida para la prensa del corazón Por primera vez, Risto, ha publicado una fotografía desvelando la identidad de su novia

Risto Mejide tiene nuevo amor y vuelve a estar en el foco mediático tras hacer pública su relación sentimental. El presentador ha comenzado una nueva etapa de su vida, con Natalia Almarcha una joven valenciana de 27 años.

Tras su ruptura con Laura Escanes, con la que mantuvo siete años de relación y tuvo a Roma, su hija, el publicista le ha dado una nueva oportunidad al amor.

Esta vez se trata de una joven no mediática, de 27 años, valenciana, farmaceutica y madre canina de un 'Shiba Inu' al que adora. Esa era toda la información que teníamos de la nueva pareja de Risto, que a pesar de haber dicho que no expondría su relación, ha publicado una foto con sus seguidores posando con su nueva novia.



El presentador ahora pasa por un buen momento, está enamorado y no ha dudado en gritarlo a los cuatro vientos compartiendo su primer posado junto a ella. La fotografía publicada por el presentador no es una imagen actual, la pareja se la hizo durante la presentación del último libro de Risto Mejide.

Además, la fotografía de ambos mirando a cámara viene acompañada de fondo por una canción de Jorge Drexler, cuya letra resulta una clara declaración de amor: "Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien...", dice el fragmento que acompaña a la instantánea.

Una relación que ha desbordado las críticas desde que se ha descubierto por la diferencia de edad que hay entre ambos. Hace tan solo unos días, Risto Mejide daba la cara por su nueva ilusión y la defendía de todas las críticas:

"Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso", afirmaba.

"Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración. Y aún así, pobrecica mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Amad más y joded menos, anda", escribió en su cuenta de Instagram.