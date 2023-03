Risto Mejide acompañado de su nueva pareja en su noche más especial

El catalán presentó su nuevo libro junto a Natalia Almarcha El presentador ha confesado: "Sí, estoy enamorado"

La pasada noche fue una de las más especiales en la vida de Risto Mejide. El presentador protagonizaba una importante velada en Madrid donde presentaba su nuevo libro, Diecéis notas. Aunque, lo realmente llamativo de la noche fue que junto a él estaba su nueva novia, la joven Natalia Almarcha, con la que el catalán lleva semanas generando rumores.

Ambos fueron fotografiados en varias ocasiones durante el acto, aunque optaron por no posar juntos en el photocall. Algo que Risto ya comento que solo haría cuando este preparado, ya que es mucho más importante de lo que la prensa cree, “Podría posar con ella en un photocall y para vosotros solo sería una foto, pero yo tengo que tener cuidado porque la relación me va en ello”, expresaba el presentador.

De esta manera, este posado "oficial" no se produjo durante toda la noche, aunque en ningún momento se ocultaron y fueron fotografiados en varias ocasiones compartiendo algunas confidencias. “He encontrado a una persona que persigue el mismo objetivo que yo”, confirmaba hace unos días después de que se hicieran virales unas imágenes de los dos durante una romántica escapada.

“En las fotos estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar”, continuaba. Ahora la relación ha dado un paso de gigante y Risto Mejide no puede estar mejor, por lo que el mismo confesaba: “Sí, estoy enamorado”.

Durante el evento de presentación de su novela sobre el amor de Johann Sebastian Bach y su segunda esposa (16 años más joven que el compositor), Risto no ha querido hablar de su pareja “porque entonces parece que utilizas tu vida personal para vender libros”. Eso sí, no ha ocultado que actualmente se encuentra “feliz en todas las facetas de mi vida y eso se refleja en el libro”.

Dedica unas palabras a Laura Escanes

El destino a veces es caprichoso, y quiso que en el mismo día y a la misma hora, la influencer y expareja de Medije, también tuviera el lanzamiento de su nuevo proyecto. Laura Escanes realizaba por primera vez su podcast en directo y con público, donde hablaba de su ex y la diferencia de edad que tenían: “Yo he llevado la diferencia de edad con naturalidad, no salió bien y eso puede pasarle a cualquier pareja, nada más. Espero que tenga mucho éxito y le vaya muy bien”, expresó.

Por su parte, Risto también ha tenido unas bonitas y elegantes palabras: “Nos hemos felicitado por todos nuestros proyectos. Le deseo lo mejor. Lo va a petar”.