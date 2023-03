Laura Escanes habla de Risto Mejide y su nueva novia

La influencer ha presentado su podcast en Madrid y ha hablado sobre el presentador Risto Mejide ha acudido a su última presentación con su nueva novia

En los últimos días, Laura Escanes ha celebrado el estreno en directo de su podcast 'Entre el cielo y las nubes'. La influencer catalana lleva un tiempo compartiendo contenido sobre el programa en sus redes sociales, pero esta vez ha celebrado su estreno en el Palacio de la Prensa de Madrid ante el público.

En la presentación ha habido muchos rostros conocidos como Dulceida, amiga personal suya. Además, han acudido otras celebridades como María Pombo, Lola Lolita, Violeta Mangriñán, Anita Matamoros o Anna Ferrer. Más allá de los invitados, se encontraba en el evento el más especial de todos ellos, el cantante y novio de Escanes, Álvaro de Luna.

Durante la rueda de prensa Laura fue preguntada por Risto Mejide: "He intentado dar normalidad a estas cosas, pero hoy es un día para mí en el que la importancia está en otro sitio, mi cabeza está en otro sitio, quiero estar súper concentrada porque tengo unos nervios... estoy temblando, y evidentemente le deseo que le vaya súper bien hoy en la presentación, que seguro que será un éxito, poco más que añadir. La verdad es que tampoco he leído mucho ni he visto nada".

Además, le preguntaron sobre la nueva pareja de Risto Mejide y si llegarían a conocerse en el futuro: "Si tengo que conocerla será porque es importante para él e importante para Roma", por último, ha añadido: "Que sean felices, que Roma será feliz y yo también estaré feliz".