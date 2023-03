La reacción de los Piqué a la decisión de Shakira

Según 'Informalia' no se habría comunicado la decisión todavía El entorno de Piqué podría no estar muy contento de confirmarse

La relación entre Shakira y la familia de Piqué atraviesa un delicado momento. Además de la separación entre el futbolista catalán y la cantante colombiana, la relación entre los padres de Piqué y Shakira puede verse afectada al ser vecinos y vivir prácticamente pared con pared.

Ahora, desde el medio de comunicación 'Informalia' apuntan a que Shakira abandonará España el próximo mes de abril. Una noticia que podría no haber sentado bien en el entorno del jugador.

Shakira saldrá dirección a Miami para dejar de vivir en Barcelona. Algo que no tendría que tener más importancia, si no fuera porque tiene la intención de llevarse a sus hijos Milan y Sasha para comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. Una decisión que podría estar tomada desde antes de Navidad, pues la intención era mudarse en enero y finalmente no se llevó a cabo por el estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira.

Por otro lado, el portal Informalia apunta que la cantante habría aprovechado este tiempo para organizar su defensa contra el pleito con la Agencia Tributaria.