La queja de Laura Madrueño a 'Supervivientes' se escucha en micrófono abierto

Un micrófono abierto revelaba la conversación de la presentadora con la organización Ha sucedido cuando Ion Aramendi daba paso a la presentadora en 'Conexión Honduras'

No es la primera vez y tampoco será la última. Los micrófonos abiertos dan lugar a comentarios en privado que acaba escuchando la audiencia, cuando no era su sentido original. Son gajes del oficio o mejor dicho, del directo, y si no que se lo digan a Laura Madrueño, que acaba de vivir uno de estos momentos en 'Supervivientes'.

Todo ha comenzado cuando Ion Aramendi daba pasp a la presentadora en 'Conexión Honduras'. Como pudieron observar los espectadores, este paso se dio antes de tiempo y un micrófono abierto jugaba una mala pasada a Madrueño. Los participantes se encontraban en el último juego de recompensa bajo el calor de la playa cuando se escuchaba un "hoy es infernal esto" de la comunicadora.

La imagen no estaba pinchada en directo, por lo que no se veía a Laura en ningún momento, pero si se escuchaba su conversación con el equipo de realización. "¿Cuánto tiempo hay?", preguntaba para la siguiente conexión. "¿Se pueden poner a la sombra?", preguntaba preocupada por los participantes de la prueba.

Los espectadores fueron testigos en directo de la preocupación de la presentadora por la salud y el bienestar de los concursantes, un gesto que no pasó desapercibido y fue aplaudido por los seguidores del programa en redes sociales. Laura Madrueño ya alertó hace unas semanas sobre el calor y la humedad excesiva que están viviendo en Honduras.