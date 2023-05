Portadas del corazón: Tamara Falcó de despedida de soltera con la pierna rota, los detalles de la coronación de Carlos III... todo en la prensa rosa de hoy

La marquesa ha sufrido un percance a pocos días de su boda Un repaso por los looks de la coronación de Carlos III

¿Qué está pasando en la vida de los famosos? Una semana más, las revistas del corazón llegan repletas de exclusivas que como cada miércoles, se adueñan de los kioskos.

Aunque esta semana casi todas las revistas del corazón han adelantado su publicación para contarnos con todo detalle la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, hay algunas que se han reservado para darnos también un buen salseo, el de la despedida de soltera de Tamara Falcó, que ha sido bastante curiosa.

Esta semana está siendo movidita para algunos de los famosos más conocidos del panorama español. Te contamos los detalles que puedes encontrar en cada una de las portadas.

Diez minutos

Tamara Falcó dice adiós a su soltería, la marquesa está de despedida de soltera pero no como es habitual. Tamara Falcó va con muletas y tiene pierna escayolada después de su accidente. En 'El Hormiguero' la marquesa se cayó por las escaleras y su pie sufrió algunas consecuencias. La marquesa se sumaba así al club de los lisiados, con Pablo Motos que tampoco tiene el hombro demasiado bien.

"Venía corriendo a la tertulia y me gusta llevar los zapatos un poco grandes y me he caído. Aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir. Show must go on", decía. Y tanto, porque no ha querido perderse su despedida. "Es mi primer esguince".

Aunque no ha sido un impedimento para su despedida, sus amigas le llevaron a Portugal donde la hemos visto darlo todo en la playa y también visitaron a la Virgen de Fátima. Esperemos que se recupere para pasar por el altar con Iñigo Onieva.

Lecturas

Como te decíamos, todas las revistas traen en portada la foto de coronación del rey Carlos III y Camila, que se ha convertido en meme por sus vestimentas.

En el momento clave, entraba a la iglesia solo, sin uniforme militar y sin ningún tipo de símbolo que represente a la corona británica. Se sentó en la tercera fila y durante la ceremonia, Harry no fue enfocado en ningún momento por las cámaras de la coronación de Carlos III.

¡HOLA!

Esta revista dedica todas sus páginas al gran evento real donde. Otro protagonista fue el pequeño príncipe Louis con sus ocurrencias. En su interior podrás ver los retratos reales y todas las imágenes más importantes de la ceremonia de Kate Middleton, el príncipe Harry y Letizia. ¡Corre a tu quiosco si quieres saber más!

Semana

La revista Semana ofrecer las mejores fotos de la ceremonia celebrada el pasado fin de semana, también muestran los detalles de los looks de las dos personas que arrasaron con su estilismo: Kate y Letizia. Y más coronación además de todos los looks de las invitadas reales.