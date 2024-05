Grimau se 'moja' sobre si son favoritos ante Olympiacos

Llega la hora de la verdad para el Barça en Euroliga. La serie del playoff de cuartos de final ante Olympiacos se traslada al momento más decisivo, a un quinto partido en el que el premio por ganar es lograr el pase a una Final Four que el conjunto azulgrana busca por cuarta campaña consecutiva.

La eliminatoria llega empatada a dos victorias para cada equipo, y antes del quinto asalto, Roger Grimau compareció ante los medios de comunicación para analizar todo lo que puede dar de sí el definitivo duelo ante los de Georgios Bartzokas.

Las claves de Grimau

"Hay que jugar muy bien, las series están siendo muy igualadas. Hay que hacer cosas que hemos hecho bien en tres de cuatro partidos, sobre todo a nivel defensivo, intensidad, del jugador que lleve el balón. Intentar ser fieles a nuestro estilo de juego, aunque es difícil por el rival. Manteniendo nuestros básicos. Las defensas están siendo parte principal del resultado", comentó el técnico azulgrana.

Roger Grimau confía en el buen hacer del equipo para lograr el pase a la Final Four / Valentí Enrich

El 'factor Palau'

"Hay que dejar ir las emociones, pero sabiendo en qué momento aprovecharlas, aprovechar el empujón del Palau. Hay que saber en qué sacan provecho ellos si no hacemos bien las cosas. Solo le veo cosas positivas al hecho de jugar en casa, los jugadores están acostumbrados a estos quintos partidos", explicó.

Los favoritismos en la eliminatoria

Sobre el papel de favoritos, Grimau ha dejado muy claro que el asunto no va con él, y que están muy centrados en hacer un buen partido: "Sobre favoritismos, me da bastante igual sobre lo que se pueda pensar. Quitando un partido de la serie, todo ha sido muy igualado y no me preocupa en absoluto".

El cuarto partido ya es pasado

Grimau, que confirmó que toda la plantilla se encuentra en óptimas condiciones, y que el duelo ante Olympiacos es uno de los más importantes de la campaña junto a la pasada final de Copa, también ha remarcado la importancia que debe tener el Palau en el partido: "Como todas las grandes noches de la historia del Palau que yo conozco, espero que lo vuelva a ser, nos apoyarán como han hecho siempre. Espero que nos den el plus de energía y de todo que es importante en este quinto partido. Ojalá hubiesemos ganado el cuarto partido, pero lo perdimos y mal. Salimos tristes, jodidos, cabreados, nos pasaron por encima, pero ya está. Ha pasado, las series son así, y en cada partido hay que saber lo que hemos hecho bien y mal y nos toca ir a por el siguiente partido".

Roger Grimau, entrenador del Barça / Valentí Enrich

Por último, y al ser cuestionado sobre si estar en la Final Four era uno de los objetivos a principios de temporada, Grimau apeló al carácter ganador que ha regido la historia del club. "Lo llevo en el cargo igual que todos los que han entrenado al equipo a lo largo del tiempo, nos lleva a competir y ganar, no hay excepción".