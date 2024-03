La policía de Cádiz detiene a dos 'influencers' que presumían en redes sociales de hacer simpas

La Policía Local de Cádiz detenía ayer a dos jóvenes después de que manifestaran en redes sociales su intención de marcharse de los establecimientos del Paseo Marítimo de Cádiz sin pagar la cuenta de lo que consumían.

La policía adelantaba: "A primera hora del turno de la tarde de ayer, tuvimos conocimiento de un vídeo en RRSS en que una pareja alardeaba de estar consumiendo en varios establecimientos del Paseo Marítimo, para posteriormente marcharse sin pagar la cuenta".

Además añaden: "Manifestaban, de igual manera, su intención de pernoctar en la ciudad con idénticas intenciones, jactándose de su tren de vida y de lo 'fácil' que les iba a resultar. Apenas media hora después de su último directo en redes sociales, son localizados por uno de nuestros activos en la terraza de un bar en La Laguna, justo en el momento en que abandonaban el lugar".

Y es que la policía local ha titulado esta singular actuación como "tarde de simpas". Esta actuación se ha saldado con una sanción a los dos jóvenes por consumir en dos establecimientos y marcharse sin pagar las cuentas. "Se instruyen diligencias a ambos por la comisión de un delito leve de estafa, comprobándose además los numerosos antecedentes que uno de ellos poseía", concluía la policía.

En redes sociales, una de las implicadas ha querido hablar y explicarse sobre su actuación delictiva. Y es que la joven comentaba que lo que pasaba es que "todo el mundo se está lucrando de mi sonido".

Además, la joven añadía que ella lo hacía "por un reto de TikTok", diciendo que había hablado antes por Whatsapp con uno de los hosteleros sobre la acción que iba a hacer. Pero lo cierto es que la joven reconoce que tiene una denuncia por parte de la policía.

"¿Por qué me ponéis en el periódico de Cádiz por 20 euros?", preguntaba la joven visiblemente enfadada. "Es vergonzoso que subáis a alguien en un periódico solo porque en Cádiz no tenéis noticias, es que me rio en vuestra cara", escribía en el video que ha subido a TikTok.