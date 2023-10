El plan del Gobierno para asegurar el sistema de pensiones hasta 2050

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con José Luis Escrivá al mando, ha presentado el 'Proyecto del Gasto Público en Pensiones en España' Esta medida se ha enviado a Bruselas y en el informe, se estima un gasto del 14,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con José Luis Escrivá al mando, ha presentado el 'Proyecto del Gasto Público en Pensiones en España' para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Esta medida se ha enviado a Bruselas y en el informe, se estima un gasto del 14,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050.

Sin embargo, las fuentes del ministerio indican que esto mismo no significa que el sistema no era sostenible. Con esta reforma, se "reportarán el equivalente a un 1,85 del PIB en ingresos adicionales". Para que estas estimaciones de gasto no lleguen a producirse, el plan de Escrivá pretende asegurar que los próximos trabajadores no se queden sin pensión.

Las medidas de la Seguridad Social pasan por un escenario demográfico en el que aumentar la natalidad y que haya más hijos por mujer, más trabajadores a los 65 años y que no se acojan a la jubilación anticipada y aumentar el número de inmigrantes legales en 250.000 en el mercado laboral para que puedan cotizar.

Por lo tanto, este plan se basa en aumentar el número de cotizaciones, afectando también a los autónomos, de los cuales se espera que hayan ingresado hasta 5.400 millones de euros para equiparar sus cotizaciones con los asalariados.