La previsión para la subida de pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027

Después de la reforma aprobada por el Gobierno de España, las pensiones se revalorizarán anualmente con el IPC medio. Sin embargo, hay excepciones para los pensionistas con prestaciones más bajas, que podrán incrementarla más que el resto. Durante el año que viene, la Seguridad Social calcula que el incremento general de las prestaciones rondará el 4%.

Por otro lado, esperando la confirmación de la inflación hasta noviembre, las pensiones mínimas y no contributivas se prevé que será un 6,8%. Aunque son los datos provisionales, se trata de las estimaciones de la Seguridad Social recogidas por el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá.

En este contexto, el Gobierno cree en su previsión que no será necesario aplicar ajustes a las pensiones de cara a la jubilación de las próximas generaciones, puesto que estima que el gasto medio no superará el 15% del PIB hasta 2050 y, por tanto, no se activaría el nuevo mecanismo corrector.

De esta forma, la pensión mínima de jubilación contributiva para los 65 o más años con cónyuge a cargo pasará de los 13.527 euros anuales este 2023 a los 16.472 euros al año en 2023, un aumento del 22%. Por otro lado, la pensión no contributiva prevé que pase de los 6.785 euros anuales en 2024 a favor de los 8.236 euros en 2027.