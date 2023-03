La periodista María Morán vuelve a arremeter contra Jasper Cillessen

La periodista contestó varias preguntas de sus seguidores recientemente "¿Qué ser humano no se preocupa por su propia hija o nieta estando ingresada?", así arremetía contra el guardameta

Sigue la guerra entre María Morán y Jasper Cillessen. Como bien sabréis ya, la periodista deportiva tuvo una hija junto al portero, aunque este no la ha querido ni reconocer. Ahora bien, Morán ha decidido recientemente hacerlo público, puesto que, como comenta ella misma, está cansada de sufrir amenazas y humillaciones por todo este asunto.

De hecho, en el día de ayer, María Morán decidió contestar varias de las preguntas de sus seguidores, lo que ha hecho que la periodista decida abrirse. Por supuesto, la mayoría de esas preguntas estaban enfocadas al tema que involucra a la propia periodista y a Cillessen. "¿Crees conveniente o necesaria la relación de tu hija con su padre o familia paterna?", le cuestionaba un usuario.

"Antes de ingresar en el hospital sí, ahora no, ¿qué ser humano no se preocupa por su propia hija o nieta estando ingresada? Un bebé tiene que estar donde le quieran y le den amor, cariño, seguridad... la niña está donde quiere estar", afirmaba la joven.



| SPORT.es

Asimismo, la reportera ha reconocido que este oscuro capítulo de su vida le ha servido para saber quién está verdaderamente a su lado: "me ha servido para saber quién sí y quién no. En lo malo conoces quién está realmente. He tenido 'amigos' que desde que me quedé embarazada casi no me han llamado. Bueno sí, algunos han llamado para cotillear", afirmaba.