Todos los conflictos judiciales que tiene abiertos el Barça

Desde el más reciente, el caso Negreira hasta el más lejano, el conocido como 'Barçagate" Los hay que afectan a la justicia ordinaria y también a la deportiva

Desde hace ya demasiados años, el FC Barcelona no sólo es conocido por sus éxitos deportivos y por lo que hacen sus deportistas dentro de los terrenos de juego sino que también lo es por asuntos extradeportivos que han ido dañando la imagen del club y han llevado a sus servicios jurídicos a tener un trabajo ingente para protegerlo de todos los casos. Algunas carpetas judiciales se han ido cerrando, con mayor o menor éxito, pero a día de hoy todavía siguen abiertos muchos conflictos judiciales que impiden al club azulgrana vivir el día a día con absoluta normalidad.

Repasamos los casos más importantes que han salido y que algunos se arrastran desde hace tiempo y en que situación se encuentran el proceso actualmente.

El caso 'Negreira'

Ayer se conoció que la Fiscalía de Barcelona presentará una denuncia contra el FC Barcelona por un delito de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor en el año 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. La denuncia irá dirigida contra el expresidente Josep Maria Bartomeu, y miembros de su equipo directivo y contra el club como persona jurídica. La fiscalía también aprecia un delito de administración desleal.

Este caso nace de la investigación de la Agencia Tributaria Española por los supuestos pagos (7 millones de euros) que el FC Barcelona realizó a la empresa DASNIL 95, propiedad de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018. La investigación, que está está en curso, surgió por irregularidades en la tributación de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, y porque surgieron muchas dudas con las explicaciones que dio Enríquez Negreira ante los inspectores de Hacienda porque no aportó ningún documento acreditando los servicios que prestaba (informes sobre los árbitros).

El presidente del Barça, Joan Laporta, ya ha dejado muy claro que el club jamás ha comprado favores arbitrales y ha iniciado una investigación externa a un despacho de abogados. En breve se deberían conocer las conclusiones. Los colegiados también han dejado claro que son honestos y que Negreira no tenía ningún poder de decisión en la adjudicación de los colegiados.

Pendientes del TAS por Julián Araujo

El FC Barcelona hizo oficial hace pocos días la contratación del lateral derecho, Julián Araujo, para que se incorpore al Barça Atlètic. El fichaje del defensa mexicano, procedente de Los Ángeles Galaxy, fue denegado por la FIFA en el último día de mercado por tan sólo 18 segundos y la FIFA. Un hecho al que el club azulgrana ha recurrido al TAD para tratar de poder inscribir al jugador. De momento se está entrenando bajo las órdenes de Rafa Márquez a la espera de una resolución definitiva.

La eliminación del femenino en la Copa de la Reina

Otro tema que todavía no está resuelto es el de la eliminación del equipo femenino de la Copa de la Reina por alineación indebida de Geyse en el partido de los octavos de final contra Osasuna. Tras ser denegadas sus alegaciones por el Comité de Competición y el de Apelación, el Barça presentó recurso ante el TAD y, paralelamente, acudió a la justicia ordinaria para solicitar la suspensión cautelar de la competición hasta que dicho organismo emitiera su resolución.

La justicia ordinaria no ha paralizado la competición pero el club azulgrana sigue pendiente de lo que diga el TAD.

La inscripción de Gavi con el primer equipo

El FC Barcelona pudo inscribir a Gavi en el primer equipo gracias a que un juez falló a favor del club azulgrana, que había recurrido a la justicia para poder inscribir a su jugador, tras la negativa del presidente de LaLaiga, Javier Tebas, a aceptar el nuevo contrato del centrocampista por entender que seguían saltándose el Fair-play.

LaLiga, como ya dijo desde un primer momento, ya ha recurrido la decisión del juzgado mercantil número 12 de Barcelona y se está pendiente del fallo.

La demanda a LaLiga por tener un 15% más de Fair-play

Otra guerra con LaLiga se mantiene en el juzgado mercantil número 7 de Barcelona. El Barça interpuso una demanda a la entidad presidida por Javier Tebas por impedirle ampliar en un 15% su masa salarial, como pueden hacer los 38 clubes que votaron a favor de la entrada del fondo CVC Capital Partners para la creación de LaLiga Impulso. El club azulgrana entiende que no puede competir en igualdad de condiciones que el resto de los otros clubes. Está denuncia sigue su curso.

El tema de la Superliga

Esta batalla no es un tema que afecta sólo al FC Barcelona. Y no está sólo. La situación del conflicto con la UEFA y la FIFA ahora mismo está de la siguiente manera. El abogado general de la Unión Europea asignado a este caso, el griego Athanasios Rantos, determinó que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante en las competiciones del fútbol europeo al bloquear con la amenaza de sanciones la creación de un torneo alternativo, la Superliga, que apoyan Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín.

Su opinión no es vinculante, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que sus jueces siguen la línea de estos dictámenes previos en aproximadamente un 80 % de los casos.

La sentencia del Tribunal ha de llegar esta primavera y Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Manegement, empresa organizadora de la Superliga, y Luis Alonso, abogado que lleva el caso ante los tribunales están convencidos que pueden ganar el caso.

Los cinco casos del Forensic que se llevaron a la Fiscalía

Después de encargar el Forensic sobre la gestión de la anterior directiva presidida por Josep Maria Bartomeu, la junta de Laporta detectó casos concretos de su predecesor en el cargo que podrían constituir "delitos de deslealtad, apropiación indebida y falsedad contable". Y los llevó a la fiscalía para ver si realmente existían los delitos.

El primer caso es por las retribuciones a intermediarios por servicios no justificados (caso Malcom), el despilfarro en los emolumentos de André Cury como ojeador en Brasil, el pago de un importe abusivo y desproporcionado a un despacho de abogados de 1,7 millones de euros "por un simple acuerdo de conformidad" y de 7 millones "por la supuesta intervención en la contratación de un jugador". El jugador era Griezmann.

Los otros temas que se llevaron a la fiscalía provincial para que investigara son una posible alteración contable para que no se reflejase la situación económica real del club y los ejercicios de ingeniería financiera en los intercambios Cillessen-Neto y Arthur-Pjanic con el Valencia y la Juventus, respectivamente. Los dos últimos temas son por un pago de 1,5 millones de euros al club Laietà. "El Barça compró el silencio de determinadas personas pese a superar con éxito las alegaciones del resto de interesados en el marco de las obras del Espai Barça y la modificación del Plan General Metropolitano". Y finalmente, el pago de 15 millones al Atlético de Madrid por un supuesto falso derecho de tanteo sobre jugadores jóvenes.

Sobre todos estos temas no hay todavía ninguna novedad.

El famoso 'Barçagate'

El FC Barcelona contrató los servicios de la empresa I3 Ventures para crear estados de opinión en las redes sociales con el objetivo de proteger la reputación de Josep Maria Bartomeu y su junta directiva y por otro lado, erosionar la imagen de personas y entidades que tienen relación con el Barça, además de algunos deportistas de la entidad. La investigación provocó la detención en su día de Bartomeu, Jaume Masferrer, el ex CEO,- Òscar Grau y el ex responsable de los servicios jurídicos Romà Gómez Ponti.

La instrucción del caso se ha prorrogado seis meses, hasta el 29 de julio. Según la juez, todavía faltan declaraciones por escuchar y el análisis de algunos dispositivos intervenidos en los registros que se hicieron el 1 de marzo del 2021 en el Camp Nou y en varios domicilios particulares. Un informe de los Mossos añadido al sumario del caso detalla pagos a periodistas afines a través de facturas falsas.