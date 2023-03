El duro mensaje de María Morán a Cillessen

Rompió su silencio hace unas semanas para denunciar que Jasper Cillessen no cumple con sus responsabilidades como padre La periodista española vuelve a atacar al guardameta en un nuevo post de Instagram

La periodista española, María Morán, rompió su silencio hace unas semanas para denunciar que Jasper Cillessen, su ex pareja, es el padre de su hija llamada Cayetana y que el guardameta no cumple con sus responsabilidades como padre, al no hacerse cargo de la manutención de la hija que tienen en común.

Según manifestó su abogada, Teresa Bueyes, la bebé "fue abandonada por su padre en un hospital porque no quiso pagar los 1.200 euros que costó su hospitalización". "Mamá ha tenido que callar mucho para “ganar” la batalla a hombres poderosos, esos que se creen que con dinero todo se compra, menos el cariño, claro…" comunicó María Morón el pasado 8M, Día Internacional de la mujer.

"Qué pena por los que no quisieron conocerte. Cada día extrañan tu sonrisa, tu alegría, tu amor, los abrazos en las mañanas, los besos que aún no suenan pero son más poderosos que un huracán, tu generosidad, las conversaciones que solo nosotras entendemos, tu corazón … Eso no tiene precio y ya no puedes ponerte al día", escribió ahora María junto a una fotografía de la pequeña en un post de Instagram, en un nuevo darlo directo al exguardameta del FC Barcelona y el Valencia.