Paz Padilla sentencia a 'Sálvame': "A este tipo de programas no regresaría"

Paz Padilla ha conseguido superar con éxito todos los retos que se ha propuesto a lo largo de su vida y es que actualmente se encuentra en plena celebración del estreno de su nuevo libro 'Madre!'.

Gracias a que este libro ha visto la luz, Paz Padilla ha concedido una entrevista a 'Informlia', en la que ha hablado de este libro en el que homenajea a las mujeres y de su trayectoria en la televisión.

Y es que la actriz tiene entre manos algunos proyectos televisivos nuevos como un programa propio con su hija Anna Ferrer y como colaboradora en el programa de 'TardeAR'.

En relación a su nueva "jefa" Ana Rosa Quintana, Paz ha dicho que: "He descubierto una Ana Rosa muy humana, sensible y generosa que genera un ambiente muy bonito y me gusta compartir esos momentos con mis compañeros en una tele amable".

Sobre su etapa en 'Sálvame', la presentadora ha querido recalcar: "A ese tipo de programas no regresaría porque estoy en otro momento de la vida y ya no quiero hacer daño a nadie".

Y es que Paz recordó que vivió con mucho dolor la muerte de su amigo Chiquito. "Era mi amigo, como mi padre. Y en ‘Sálvame’ había que tratarlo como un personaje y con eso sufrí mucho. Pero era el programa que era. Para lo bueno y lo malo".