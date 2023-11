El Papa Francisco suspende un discurso por motivos de salud

El Pontífice se ha visto obligado a no leer un discurso "Prefiero entregárselo a ustedes para que lo transmitan"

El pasado mes de marzo creció la preocupación por el estado de salud del Papa Francisco tras ser ingresado por problemas respiratorios y cardíacos. Durante estos meses se ha mostrado estable, pero ahora se ha visto obligado a suspender la lectura de un discurso por no encontrarse bien.

"Gracias por esta visita que aprecio mucho, pero sucede que no me encuentro bien de salud, por lo que prefiero no leer el discurso, sino entregárselo a ustedes para que lo transmitan", ha comentado el Pontífice en una audiencia junto a los integrantes de una delegación de la Conferencia de los Rabinos europeos.

Desde el Vaticano no se ha informado sobre el estado de salud del Papa, pero cabe destacar que, a pesar de encontrarse mal, no ha cancelado ninguna de las audiencias públicas y reuniones personales que tenía programadas. Una de ellas ha sido la audiencia con Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat de Catalunya.

Este lunes 6 de noviembre por la tarde, está previsto que Francisco se encuentre con 7.000 niños procedentes de todo el mundo en el Aula Paulo VI. En un principio, el Pontífice no cancelará la reunión.