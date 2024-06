Manolo González: "Teníamos que haber cerrado el partido mucho antes"

El técnico del Espanyol, Manolo González, afirmó "estar tranquilo" a pesar de lograr el pase para la final del 'playoff' de ascenso tras empatar contra el Sporting en el Stage Front Stadium.

"Estamos tranquilos, hemos hecho una buena primera parte, en la segunda también hemos estado bien hasta el minuto 65, cuando ellos han dado un paso adelante porque no les valía el empate. Pero teníamos que haber cerrado mucho antes el partido", manifestó.

Respecto al poco tiempo de descanso antes del encuentro ante el Oviedo, el técnico gallego no quiso poner ninguna escusa: "Descansar, preparar el partido lo mejor posible, tocar cuatro detalles y quizás habrá cambios en el once porque hay pocos días de diferencia". No obstante, declaró no entender por qué tiene ventaja en días de descanso el sexto clasificado y por qué no se juegan las dos eliminatorias el mismo día.

Sobre el cambio de actitud del equipo, Manolo González afirmó que "los protagonistas son los jugadores, si ellos quieren pueden lograrlo". "Los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande, debemos recuperar la confianza con el balón, pero cuando hemos perdido la pausa nos han creado problemas porque hemos perdido el control", agregó.

Asimismo, el técnico 'perico' enfatizó en la capacidad del equipo de sufrir y resistir en todos los registros dejando claro que "la capacidad de resistir hace ganar partidos y títulos". Y apuntó que ante el Oviedo, el equipo "saldrá a ganar y no va a especular".

Por último, al ser preguntado por el nivel de Joan García en la portería, Manolo González ironizó: "Joan es muy flojo, me pongo yo en su lugar y lo hago mejor", para posteriormente reconocer que "está demostrando que es un auténtico porterazo".

EL SPORTING, UNA TEMPORADA MÁS EN SEGUNDA

Por su parte, el técnico del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, atribuyó la derrota a la "falta de acierto". "Ha faltado acierto en el área, ya nos pasó en el partido de ida. Sabíamos que íbamos a correr riesgos, pero teníamos que hacerlo para intentar ganar", apuntó.

El entrenador insistió en el mismo mensaje: "El fútbol se decide siempre en las áreas y si no eres dominador en algunas de ellas ante un equipo así lo terminas pagando".

Además, quiso dejar un mensaje a la afición del Sporting. "Dar las gracias a los aficionados por el amor tan grande que le tienen a su club, estoy convencido de que si hemos llegado hasta aquí, ellos son grandes culpables porque nos han empujado en casa y fuera", sentenció.