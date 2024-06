La rueda de prensa de Dani Olmo, en directo

Qué destacaría de Modric y de Croacia

"No me aburre tener que jugar otra vez contra Croacia. Para mi es un partido especial. Es la tercera vez que me enfrento a ellos, es especial porque estuve unos años ahí y me motiva. Y como selección siempre han estado en los grandes torneos. El mediocampo es uno de sus puntos fuertes. Es una selección muy completa. Son unas personas que se mueren por ganar, que tienen un hambre competitivo increíble y es un plus para ellos jugar para su selección. Será un partido disputado que se decidirá en pequeños detalles. Y Modric, un ídolo, uno de los mejores".