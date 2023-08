Un meteorólogo de la AEMET muy preocupado por la emergencia climática que ataca a España: "Esto va muy rápido..."

La ola de calor puede traer consecuencias preocupantes Las palabras del experto han reflejado su preocupación

A medida que la ola de calor empieza a ceder durante el día, las altas temperaturas nocturnas continúan desafiando los registros de años anteriores. El calor persistente está dejando su huella en las noches, convirtiéndolas en verdaderos desafíos para muchos.

Las últimas dos noches han sido auténticas pruebas para aquellos que buscan un descanso nocturno, con temperaturas que han llegado a alcanzar los 30 e incluso 35°C en ciertas áreas del país. Frente a esta situación alarmante, exacerbada por la influencia de El Niño que se espera eleve las temperaturas en los próximos años, el reconocido meteorólogo Rubén del Campo de la AEMET lanzó un mensaje claro y contundente.

A través de un tuit en la red social X, Del Campo expresó sin rodeos su advertencia a los que niegan el cambio climático: "Esto va muy rápido". Sus palabras, en referencia al actual momento climático, resonaron como un llamado urgente en medio de lo que ya se ha denominado la "ebullición climática".

"Las noches tropicales no bajan de 20°C. Las noches tórridas no bajan de 25°C. Las noches infernales no bajan de 30°C. ¿Cómo llamaremos a las noches en las que no se baja de 35°C? Esto va muy rápido...", expresó, acompañando su mensaje con una impactante imagen que mostraba los termómetros marcando 35,5°C a las 7:30 de la mañana, una hora en la que las temperaturas suelen ser más moderadas.