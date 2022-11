Los mejores memes del nuevo streamer de moda: Luis Enrique

Luis Enrique ha anunciado que stremeará durante el Mundial de Qatar Las redes han reaccionado con centenares de memes.

"Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo". Así anunció Luis Enrique su salto a Twitch.

A partir de ahí, las redes han enloquecido y los mayores trolls de Twitter (entiendo que si nos lee alguno se lo va a tomar como un piropo) han empezado a bromear sobre el curioso anuncio previo al Mundial de Qatar.

Os dejamos un recopilatorio de los mejores memes sobre el anuncio de Luis Enrique que según él tiene como objetivo: "establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos".

Luis Enrique enseñando en directo como Borja Iglesias intenta subirse al avión a Qatar



pic.twitter.com/GO0qktoU6Z — gam (@mbafraudee) November 14, 2022

luis enrique cuando salga campeón del mundo en stream pic.twitter.com/UjFTzZ0Fcg https://t.co/IBqoygbZio — ÑACSON (@dicknaco) November 14, 2022

luis enrique cuando kubo meta el 2-0 y nos envíe a casa en grupos pic.twitter.com/6DRqt7YoHk — JVL (@JotaUveEle) November 14, 2022

Luis Enrique abriendo stream después de meterle 4 a Costa Rica pic.twitter.com/Enn0fQCTRZ — Valverdismo (@valverdismoCdA) November 14, 2022

Luis Enrique cuando esté haciendo stream con la bici y se encuentre a Deschamps por Doha



pic.twitter.com/PGAfAOMoVN — gam (@mbafraudee) November 14, 2022

Luis Enrique cuando un tal "blete" le pregunte por enésima vez porqué no está convocado Borja Iglesias pic.twitter.com/wHZCfWZbJG — Raul_UDA (@Raul_UDA02) November 14, 2022

Luis Enrique en su primer streaming después de ganarle 5-0 a Costa Rica. pic.twitter.com/PoH3PoLYnb — Torren (@Torren__) November 15, 2022

luis enrique celebrando pasar a octavos pic.twitter.com/bHAgVaKAYx — Mosquit (@mxsquiit) November 14, 2022

"Tengo muchas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. Os mando un abrazo a todos". Veremos cómo van los primeros directos.