El truco de la abuela no funciona: Esta es la mejor forma de ablandar los garbanzos de forma rápida y sencilla

Utiliza bicarbonato de sodio para ablandar tus garbanzos sin remojarlos horas antes

Seguro que alguna vez has preparado un buen plato de garbanzos, pero has tenido que recurrir a garbanzos de bote porque se te olvidaron poner los garbanzos en remojo. Sin embargo, ese truco que nos cuentan las abuelas no es que no funcione, es que se ha quedado algo anticuado.

Puedes ablandar los garbanzos de forma rápida y sencilla, recurriendo a un producto que casi todos tendréis en casa.

Pon a cocer los garbanzos sin ponerlos antes en remojo, y en el agua de cocción, añade un toque de bicarbonato de sodio. No hay que exagerar porque con un poco de este producto es más que suficiente para que los garbanzos se ablanden por sí solos.

¿Por qué los garbanzos se ablandan con el bicarbonato de sodio?

Puede parecer un truco de magia, pero la ciencia explica por qué los garbanzos se ablandan con el bicarbonato de sodio. Este producto eleva el pH del agua de cocción, acelerando la descomposición de fibras y paredes celulares que poseen los carbanzos, consiguiendo la mejor textura posible.

En poco más de 30 minutos, los garbanzos estarán preparados para ser degustados por tus comensales y os aseguramos que ellos no notarán que han sido ablandados utilizando bicarbonato de sodio. ¡Y el ahorro de tiempo y esfuerzo que esto conlleva!